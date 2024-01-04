Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:12
Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak, hangi ay? İşte yeni memur maaşı ödeme tarihleri
Milyonlarca memurun ocak ayı maaş zamları belli oldu. Memur maaş zammında enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı etkili olurken ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 oldu. Zam oranı ardından fark ve maaş ödeme günleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere maaşlar her ayın 15'inde yatıyor. Peki, memurların maaş farkları ve zamlı maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte detaylar…