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Haberler Fotohaber Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak, hangi ay? İşte yeni memur maaşı ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:12

Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak, hangi ay? İşte yeni memur maaşı ödeme tarihleri

Milyonlarca memurun ocak ayı maaş zamları belli oldu. Memur maaş zammında enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı etkili olurken ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 oldu. Zam oranı ardından fark ve maaş ödeme günleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere maaşlar her ayın 15'inde yatıyor. Peki, memurların maaş farkları ve zamlı maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte detaylar…

Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak, hangi ay? İşte yeni memur maaşı ödeme tarihleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından kamuda çalışan öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer meslek gruplarında yeni maaşlar ve zam oranları belli oldu. Enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile zam oranı yüzde 49,25 oldu. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte yanıtı…

Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak, hangi ay? İşte yeni memur maaşı ödeme tarihleri

MEMUR ZAMMI 2024 YILI İÇİN NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,93 olurken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon yüzde 37,57 oldu. Memur enflasyon farkı yüzde 29,78 ve toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak belirlendi. Buna göre memur zammı yüzde 49,25 olarak ortaya çıktı.

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Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak, hangi ay? İşte yeni memur maaşı ödeme tarihleri

MEMURLARIN MAAŞ FARKLARI VE ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak, hangi ay? İşte yeni memur maaşı ödeme tarihleri

İŞTE MESLEK MESLEK 2024 MEMUR MAAŞLARI

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan hemşire maaşı 26 bin 418 olarak kaydedilmişti.

Ocak zammı ile yeni hemşire maaşları 39 bin 444 TL oldu.

Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak, hangi ay? İşte yeni memur maaşı ödeme tarihleri

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan öğretmen maaşı 26 bin 654 olarak kaydedilmişti.

Ocak zammı ile yeni öğretmen maaşları 39 bin 763 TL oldu.

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