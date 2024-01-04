Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak, hangi ay? İşte yeni memur maaşı ödeme tarihleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından kamuda çalışan öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer meslek gruplarında yeni maaşlar ve zam oranları belli oldu. Enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile zam oranı yüzde 49,25 oldu. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte yanıtı…