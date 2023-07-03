ZAMLI TEMMUZ KAYMAKAM MAAŞI 2023! ||Temmuz ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte, en düşük, en yüksek maaşlar!

Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak zamlı kaymakam maaşı sorgulanıyor. Ocak zammı ile birlikte en düşük 1. Sınıf (4/1) kaymakam maaşı 22 bin 036 TL'ye yükselmişti. 2023 yılı yarısından itibaren geçerli olan asgari ücret 11 bin 402 TLolarak açıklanmıştı. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon verisi bu hafta açıklanacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç memur maaş zammı Temmuz 2023 itibariyle kesinleşecek. Bu kapsamda kaymakam maaşlarına ne kadar zam gelecek? sorusunun cevabı enflasyon rakamlarınım açıklanması ile netlik kazanacak. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Peki, 2023 Temmuz kaymakam maşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yanıtı…