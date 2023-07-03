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Haberler Fotohaber ZAMLI TEMMUZ KAYMAKAM MAAŞI 2023! ||Temmuz ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte, en düşük, en yüksek maaşlar!
Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 11:16

ZAMLI TEMMUZ KAYMAKAM MAAŞI 2023! ||Temmuz ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte, en düşük, en yüksek maaşlar!

Temmuz ayı itibariyle kaymakam maaş zammı merak edilmeye başlandı. Kaymakam maaşları, meslekte geçirilen yıl ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir. Yeni başlayanlar en düşük maaşı alırken kıdem ve dereceye göre maaşlar artıyor. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Yasal düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselecek. Peki, kaymakam temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 en düşük ve en yüksek kaymakam maaşları…

ZAMLI TEMMUZ KAYMAKAM MAAŞI 2023! ||Temmuz ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte, en düşük, en yüksek maaşlar!

Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak zamlı kaymakam maaşı sorgulanıyor. Ocak zammı ile birlikte en düşük 1. Sınıf (4/1) kaymakam maaşı 22 bin 036 TL'ye yükselmişti. 2023 yılı yarısından itibaren geçerli olan asgari ücret 11 bin 402 TLolarak açıklanmıştı. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon verisi bu hafta açıklanacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç memur maaş zammı Temmuz 2023 itibariyle kesinleşecek. Bu kapsamda kaymakam maaşlarına ne kadar zam gelecek? sorusunun cevabı enflasyon rakamlarınım açıklanması ile netlik kazanacak. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Peki, 2023 Temmuz kaymakam maşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yanıtı…

ZAMLI TEMMUZ KAYMAKAM MAAŞI 2023! ||Temmuz ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte, en düşük, en yüksek maaşlar!

2023 EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK KAYMAKAM MAAŞLARI KAÇ TL?

2023 Ocak ayı memur zammı ile en düşük kaymakam maaşı 17 bin 629 TL'den 22 bin 036 TL'ye yükseltilmişti.

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ZAMLI TEMMUZ KAYMAKAM MAAŞI 2023! ||Temmuz ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte, en düşük, en yüksek maaşlar!

TEMMUZ ZAMMI SONRASI KAYMAKAM NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

En düşük kaymakam maaşı, Temmuz memur maaş zammının açıklanmasının şekillenecek.

ZAMLI TEMMUZ KAYMAKAM MAAŞI 2023! ||Temmuz ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte, en düşük, en yüksek maaşlar!
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ZAMLI TEMMUZ KAYMAKAM MAAŞI 2023! ||Temmuz ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte, en düşük, en yüksek maaşlar!
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