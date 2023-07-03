Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:11
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
11:16
ZAMLI TEMMUZ KAYMAKAM MAAŞI 2023! ||Temmuz ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte, en düşük, en yüksek maaşlar!
Temmuz ayı itibariyle kaymakam maaş zammı merak edilmeye başlandı. Kaymakam maaşları, meslekte geçirilen yıl ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir. Yeni başlayanlar en düşük maaşı alırken kıdem ve dereceye göre maaşlar artıyor. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Yasal düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselecek. Peki, kaymakam temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 en düşük ve en yüksek kaymakam maaşları…