Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Zeynel Abidin Beyazgül biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:15

Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Zeynel Abidin Beyazgül biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül hayatı, kariyeri, siyasi geçmişi ile merak ediliyor. Türk siyasetçi, hukukcu Beyazgül evli ve üç çocuk babasıdır. 2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini başarıyla icra etmiştir. Peki; Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…

Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Zeynel Abidin Beyazgül biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hayatı ve kariyeri ile gündemin merak edilen isimleri arasında yerin aldı. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 1985-1996 yılları arasında Avukatlık görevine başlayan Beyazgül, 1985 yılında Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptı. Peki; Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, detaylar…

Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Zeynel Abidin Beyazgül biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

Zeynel Abidin Beyazgül, 1957 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1985-1996 yılları arasında Avukatlık görevine başlayan Beyazgül, 1985 yılında Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Zeynel Abidin Beyazgül biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

1996 yılında Kayseri İncesu Noteri olarak atanan Beyazgü, Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'inci noterliğinden sonra Şanlıurfa 5'inci noterliğinde görevini ifa etti.

Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Zeynel Abidin Beyazgül biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Noterlik mesleği süresince 2011 yılında Malatya Noter Odası Başkanlığı, 2014-2018 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Başkanlığını yürüttü.

Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Zeynel Abidin Beyazgül biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini başarıyla icra eden Zeynel Abidin Beyazgü, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Zeynel Abidin Beyazgü, evli olup 3 çocuk babasıdır.

SON DAKİKA