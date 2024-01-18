Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Zeynel Abidin Beyazgül biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hayatı ve kariyeri ile gündemin merak edilen isimleri arasında yerin aldı. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 1985-1996 yılları arasında Avukatlık görevine başlayan Beyazgül, 1985 yılında Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptı. Peki; Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, detaylar…