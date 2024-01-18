Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Zeynel Abidin Beyazgül biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:15
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül hayatı, kariyeri, siyasi geçmişi ile merak ediliyor. Türk siyasetçi, hukukcu Beyazgül evli ve üç çocuk babasıdır. 2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini başarıyla icra etmiştir. Peki; Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…