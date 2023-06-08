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Haberler Fotohaber Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve sınav ücreti 2023: Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 12:03

Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve sınav ücreti 2023: Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı erişime açıldı. Banka tarafından yapılan son dakika açıklamasında, uzman yardımcısı kadrosunda istihdam edilmek üzere 150 memur alımı yapılacağını duyurdu. İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere yapılacak alıma ilişkin ilan bankanın resmi internet adresi üzerinden yayınlandı. Bu noktada Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusu yanıt aramaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar memur alımı hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2023 Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler, sınav ücreti ne kadar? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve sınav ücreti 2023: Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları gündemdeki yerini aldı. Bankanın resmi internet adresi üzerinden yayımlanan ilana göre, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 150 uzman yardımcısı alınacak. Başvuru yapan adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava tabii tutulacak. Peki, Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ücreti ne kadar? İşte, 2023 Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve uygulanacak sınavlara ilişkin detaylı bilgiler…

Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve sınav ücreti 2023: Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ZİRAAT BANKASI 150 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Ziraat Bankası 150 memur alımı gerçekleştirilecek. Alıma ilişkin ilan bankanın resmi internet adresi üzerinden yayınlandı.

Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

''Bankamız, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 150 Uzman Yardımcısı istihdam edecektir.

Uzman Yardımcıları Türkiye'nin 100 yıllık bir geleneği olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu programını tamamladıktan sonra görevlerine başlatılacaktır.

Bankacılık Okulunda eğitimler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliği ile yürütülmekte olup, belirlenen eğitimleri başarı ile tamamlayan adaylar, Bankacılık alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahip olacaklardır.''

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Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve sınav ücreti 2023: Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2023 ZİRAAT BANKASI 150 UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 06 Haziran 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet sitesinden üyelik açarak yapabilecek.

''Sınav Başvuru Formu'' aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecek. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve sınav ücreti 2023: Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 550 TL ödeyecek. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE'nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecek.

Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecek.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka'nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve sınav ücreti 2023: Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk,Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve 2 Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ;Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,

10. Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi yapacaklardır.

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