Giriş Tarihi: 08.12.2023 10:44
Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
10:44
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali 8 Aralık || Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?
Zuhal Topal'ın yorumlarıyla hafta içi her gün TV 8 ekranlarına gelen yarışmada bugün kim birinci oldu? Zuhal Topla'la Yemekteyiz haftanın finalinda bugün kazanan isim açıklanacak. Büyük ödülün sahibi en yüksek puanı toplayan yarışmacı olacak. 8 Aralık Cuma haftanın finalinde 75 bin TL'lik ödül, sahibini bulacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz günün birincisi...