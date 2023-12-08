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Haberler Fotohaber Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali 8 Aralık || Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 08.12.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 10:44

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali 8 Aralık || Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

Zuhal Topal'ın yorumlarıyla hafta içi her gün TV 8 ekranlarına gelen yarışmada bugün kim birinci oldu? Zuhal Topla'la Yemekteyiz haftanın finalinda bugün kazanan isim açıklanacak. Büyük ödülün sahibi en yüksek puanı toplayan yarışmacı olacak. 8 Aralık Cuma haftanın finalinde 75 bin TL'lik ödül, sahibini bulacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz günün birincisi...

Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finali 8 Aralık || Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

Yemekteyiz kim kazandı her hafta Cuma günü TV8'de açıklanıyor. Hafta içi her ün yayınlanan yarışmada, büyük ödül haftanın finalinde sahibini buluyor. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen programda, birbirinden renkli yarışmacılara yer veriliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim...

Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finali 8 Aralık || Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

8 ARALIK 2023 | YEMEKTEYİZ BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 8 Aralık 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

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Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finali 8 Aralık || Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

İŞTE ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN KAZANANI...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi ve en yüksek puanını toplayan yarışmacı bugün haftanın finalinde açıklanacak.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finali 8 Aralık || Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. Gün Yarışmacısı Meltem Gürbüz

2. Gün Yarışmacısı Uğur Yıldırım

3. Gün Yarışmacısı Tursun Kebiz

4. Gün Yarışmacısı Yasin Gülgarip

5. Gün Yarışmacısı Dilan Çoşkun

Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finali 8 Aralık || Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?
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