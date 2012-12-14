Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap binası olan Rum Yetimhanesi’nin durumu yetimden beter. Fotoğraflar: Güven Polat Büyükada'daki Rum Yetimhanesi binası konusunda Rum Patrikhanesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yaklaşık 50 yıl süren çekişme bitti ama yetimhanenin dertleri bitmedi. AİHM'in yetimhanenin mülkiyetini Patrikhane'ye verdi. Ancak ne var ki yarım yüzyıllık çekişme sırasında, tarihi ve kültürel bir değer olan dünyanın bu ikinci büyük ahşap binası tam bir harabeye dönüştü. Aktüel’den Güven Polat uzun yıllar gündeme salt hukuki ve siyasi bir haber olarak gelen ve girilmesine izin verilmeyen Büyükada Rum Yetimhanesi'ni tamamen yok olmadan önce sizin için görüntüledi. Fotoğraflar: Güven Polat Fotoğraflar: Güven Polat Fotoğraflar: Güven Polat