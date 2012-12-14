Büyükada Rum Yetimhanesi AİHM'in yetimhanenin mülkiyetini Patrikhane'ye verdi. Ancak ne var ki yarım yüzyıllık çekişme sırasında, tarihi ve kültürel bir değer olan dünyanın bu ikinci büyük ahşap binası tam bir harabeye dönüştü.