2 28 İhanetin 22 saati

İhanetin 22 saati

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi 22 saatte bastırıldı. Ülkeyi kan görülen çeviren TSK içindeki FETÖ'cüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın halkı direnişe çağırması sonucu bozguna uğratıldı. Kukla örgütün iç savaş provası, karşısında Milli İrade'yi buldu.

3 28 İhanetin 22 saati

İhanetin 22 saati

Darbe girişimine yaklaşık 9 bin askeri personel karıştı. 35 uçak, 37 helikopter, 74 tanesi tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldı. 63'ü emniyet personeli, 4'ü askeri personel, 181'i sivil vatandaş olmak üzere toplam 250 kişi şehit olurken, 146'sı emniyet personeli, 21'i askeri personel, 2026'sı sivil vatandaş olmak üzere 2 bin 193 kişi yaralandı.

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