İhanetin 22 saati

Darbe girişimine yaklaşık 9 bin askeri personel karıştı. 35 uçak, 37 helikopter, 74 tanesi tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldı. 63'ü emniyet personeli, 4'ü askeri personel, 181'i sivil vatandaş olmak üzere toplam 250 kişi şehit olurken, 146'sı emniyet personeli, 21'i askeri personel, 2026'sı sivil vatandaş olmak üzere 2 bin 193 kişi yaralandı.