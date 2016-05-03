Ey Habibini dergahına davet eden, az zamanda birçok makamı gezdiren yüce Allah! Zatına hamdü sena ediyor. Habibine salatü selam gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi! Bizi miracın ruhaniyetinden, bu gecenin feyiz ve bereketinden nasipdar eyle ya Rabbi! ?Bu gece bize bol bol sevap, rızanı kazanmamıza sebepler ihsan eyle ya Rabbi! Yedi kat gökleri gezen, Zat'ına selam veren Habibin aşkına bizi affeyle ya Rabbi! Bu gece cümlemiz hakkında mutlu, bütün ümmet-i Muhammed'e kutlu eyle ya Rabbi! İslam alemini Sen uyandır, Kur'an-ı Kerim ile amel etmesini sağla ya Rabbi! Cennet yurdumuza bol bereket, milletçe bize aşk ve muhabbet ihsan eyle ya Rabbi! Ey işleri hükmeden, kalplere şifa veren! Denizlerin arasını ayırdığın gibi cehennem azabından bizi uzak et ya Rabbi! Ey Alemlerin Rabbi! Kur'an'ın ve dosdoğru yolun sahibi olan Allah'ım! Kıyamet gününde Senden emniyet isteriz. Cemalini müşahede eden mukarrebler ve ziyade rüku ve secde edenlerle birlikte cennete girmeyi dileriz, Sen yardım et ya Rabbi!