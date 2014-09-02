Ünlülerin objektifinden – 02.09.2014

AYŞEGÜL YILDIZ Günaydın MEHMET ALİ ERBİL Günaydın ASLI ENVER Evimin manzarası, şahane DEMET AKALIN Boğaz havası alalım da nazarlar gitsin EMEL MÜFTÜOĞLU Bir yaz sonu daha NUR FETTAHOĞLU Güzel bir gün olsun ECE ERKEN Reji bana emanet ESRA DERMANCIOĞLU Günaydın TUĞBA EKİNCİ Ellerini sinek ısırmış annesi çiçek satıyor adalet olsa onu sineklerden bir şey korurdu ALİŞAN İstanbul'a dönüyoruz, mutluyuz huzurluyuz çok şükür DERYA ŞENSOY Kardeşli düğün selfie BELÇİM BİLGİN Başladık ÖZGÜL KAVRUK Biraz sorna geleceğim IŞIN KARACA Öp öp doyamadım İSMAİL EGE ŞAŞMAZ Sedat İPEK TANRIYAR Bir bakış bakmışım İDİL FIRAT Doğum günü çocuğunu harcamak istemezdim ama... İDO TATLISES Ve mutluluk benim ailem. Babam, annem sevdiklerim... Kısacası bir kibrit çöpü, artık ne kadar yanarsa SAHRA IŞIK Antrenman biter ben biterim MİNE TUGAY Çalışıyoruz MERVE HAZER Bebeğim KEREMCEM Gökhan'ımın düğününden AYŞE ÖZYILMAZEL Böyle toplantıya gitmek de var. AYÇA ERTURAN Dünden BURCU KARA Günaydın CEMRE KEMER DEMET AKALIN Benim güzel gönüllü güzel arkadaşım dün rüya gibi bir düğüne imza attı DUYGU BAL Biraz benziyorlar mı. DUYGU ÇETİNKAYA Maya ile selfie ECE GÜRSEL 2 gün Akdeniz'in en güzel yerlerinden birinde inziva, sessizlik, huzur, temiz hava çok iyi gelecek, yenilikler getirecek. EDA TAŞPINAR Aşk ELVİN LEVİNLER Ben diyorum ve Eylül'ün ilk gününe ilk pazartesisine meydan okuyorum ELİZ SAKUÇOĞLU Çak bir selam EMEL MÜFTÜOĞLU İstanbul kavuşması adlı eserim EMRE KARAYEL Günaydın, muhteşem bir Eylül muhteşem bir hafta olsun ENİS ARIKAN Rol arkadaşımla kahve içerken GAMZE ÖZÇELİK Bir masal kahramanı olmak istiyorum bugün, süper kahraman da olur, kim olsam GUPSE ÖZAY İstanbul'a neşe içinde dönüş yolculuğu GÖZDE KANSU Eylül böyle gel bana GÜLBEN ERGEN Ümit... O bizim kahramanımız GÜLŞEN Trafik mi GİZEM ÖZDİLLİ Koca kafalar HAMDİ ALKAN Barış gününde, memleket havadislerini uzaklarda da olak takip ediyoruz HELİN AVŞAR Merhaba güzel Eylül KENDİ Nasıl olmuş kostüm MERVE HAZER Seni sadece 4 ay değil bir ömür bekleyebilirim, seni ve seni ısırmayı çok özledim Schatzi MERVE OFLAZ Tabii ki pilatesle başlıyoruz MERVE SEVİ Biz bugün yeni oyun provalarına başladık, beni ofisinde böyle güzel çiçeklerle karşıladı. MERYEM UZERLİ 5 dakika daha NUR FETTAHOĞLU Set halleri PAMELA SPENCE Yine yollardayız SALİH BADEMCİ Pek mi derbederiz acep hocam SEDA GÜVEN Siyah gri beyaz SELEN GÖRGÜZEL Benim meskenim dağlardır dağlar SİBEL CAN SİNEM KOBAL Eylül. TANYELİ Geçmişe karışan bir fotoğraf daha, dün dünde kaldı cancağızım TUĞBA ÖZAY Sabah sabah dayanamadım gözlük delisi olarak bir gözlük daha kattım hayatıma YEŞİM SALKIM Analı kızlı işler güçler ZEYNEP ANIL TATDIRAN Günaydın sonbahar ÇAĞLA KUBAT Ödül töreni sonrası Japon takımıyle birlikteydik. ÖZGÜL KAVRUK Biraz sorna geleceğim İDO TATLISES Özlediğim ve sevdiğim biri var ama yapabileceğim bir şey yok. ŞEBNEM BOZOKLU Çok eğleneceğiz ŞİRİN BAYÜLGEN Gazete okumak bu kadar zor olmamalı GONCA VUSLATERİ