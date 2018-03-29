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Akın akın geldiler böyle eğlendiler!

'ya yaz geldi! Havaların ısınmasıyla rotalarını Antalya 'e çeviren Rus ve İranlı ler sezonun erken açılmasıyla sahilde denize girerek, köpük partisine katıldı.

Giriş Tarihi: 29.03.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 14:54
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Akın akın geldiler böyle eğlendiler!
Akın akın geldiler böyle eğlendiler!

'nın ilçesinde, turizm sezonunun erken açılmasıyla eğlencenin vazgeçilmezi köpük partilerine de başlandı.

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Akın akın geldiler böyle eğlendiler!
Akın akın geldiler böyle eğlendiler!

Sahilde yapılan köpük partisine katılan ler, çalınan şarkılar eşliğinde dans edip, eğlendi. Bazı turistler de köpük partisi yapılırken, denize girdi.

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Akın akın geldiler böyle eğlendiler!
Akın akın geldiler böyle eğlendiler!

'de turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte lerin en sevdiği aktivitelerden köpük partileri de yapılmaya başlandı. Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelin sahilinde düzenlenen köpük partisine, otelde konaklayan tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

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Akın akın geldiler böyle eğlendiler!
Akın akın geldiler böyle eğlendiler!

Özellikle Rus ve İranlı ler, köpüklerin içinden çıkmazken, çalınan şarkılar eşliğinde dans etti.

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Akın akın geldiler böyle eğlendiler!
Akın akın geldiler böyle eğlendiler!

Bazı ler de köpük partisinde denize girdi. Turistler, köpük partisinde fotoğraf ve görüntü de çekti.

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Akın akın geldiler böyle eğlendiler!
Akın akın geldiler böyle eğlendiler!

Partinin yapıldığı Erman Üstün, "Yazla beraber animasyonumuz ve animasyonun vazgeçilmezi olan köpük partileri başladı. 20 ülkeden bir sürü misafirimiz var. Aynı zamanda İranlı ve Rusların bayıldığı ve sürekli istediği partilerimizdeyiz. Öğle saatlerini köpük partisiyle kapatıyoruz ve otelimizde diğer eğlencelerimizle devam ediyoruz" dedi.

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Akın akın geldiler böyle eğlendiler!
Akın akın geldiler böyle eğlendiler!
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