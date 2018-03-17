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5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!

Giriş Tarihi: 17.03.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 18:30
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5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!
Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!

İşte dünyanın en pahalı yiyeceği. 2 bin ile 5 bin Euro arasında.

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5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!
Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!

Uluslararası piyasada "Rus" ticari ürün olarak biliniyor. Fakat son zamanlar kurduğu tesislerle bu pazarın önemli aktörlerinden biri olmaya başladı.

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5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!
Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!

Çeşit çeşit havyarlar içerisinde en kıymetli olanı Balığı'ndan alınan siyah havyarlardır. Bunun için özel havuzlarda itina ile döllendirilen Mersin Balığı, daha sonra ameliyat ediliyor.

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5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!
Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!

Balığın karnı diri diri yarılıyor.

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5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!
Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!

Karnından havyar alındıktan sonra tekrar dikilip suya salınıyor.

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5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!
Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!

Her çesit balık yumurtasına havyar denilir ancak bazı balıkların yumurtaları özel bir yiyecek olarak ayrıca değerli.

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5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!
Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı!

Bunlar özellikle Hazar denizinde yaşayan balığından ve bir mersinbalığı olan çirozdan elde edilen yumurtalar. Bunlar içinde siyah havyar en değerlisi olarak kabul ediliyor.

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