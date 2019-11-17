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16 maddede bebek bakımının yeni kodları!

Anne-babalarla büyükanne-büyükbabalar arasında çatışma neden yaşanıyor? En çok kriz çıkaran sorunlara çözümler nelerdir? Dr. psikiyatrı Osman Ağa Önal anlatıyor...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 14:27
16 maddede bebek bakımının yeni kodları!

Hürriyet Gazetesi'nden Gizem Coşkunarda'nın haberine göre; Anne-babalarla büyükanne-büyükbabalar arasında çatışma neden yaşanıyor? En çok kriz çıkaran sorunlara çözümler nelerdir? Dr. psikiyatrı Osman Ağa Önal anlatıyor...

16 maddede bebek bakımının yeni kodları!

ANNE-BABALARLA BÜYÜKANNE-BÜYÜKBABALAR ARASINDA ÇATIŞMA NEDEN YAŞANIYOR?

1 - Çocuk enerji demektir. Aileye gelen bebekle beraber büyükanne ve büyükbabalara da bir enerji geliyor. Daha dinç hissediyorlar, hayat enerjileri yenileniyor ve kendilerini kaptırıp çocuğun kendi anne-babasına sormadan torunları hakkında kararlar almaya başlayabiliyorlar.

2 - Değişen dünyayla birlikte bebek bakımının doğruları, bebek oyuncakları, bezleri her şey değişti. Büyükanne-büyükbabalar da değişen dünyaya uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Kendi bildikleri doğrulardan vazgeçmeleri kolay olmuyor. 'Biz kaç çocuk büyüttük, hiçbir şey olmadı' diye düşünüyorlar. Ayakta sallamak, kucakta taşımak ya da taşımamak, ağlama sınırları gibi birçok konuda kendi çocuklarıyla fikir ayrılığı yaşıyorlar.

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16 maddede bebek bakımının yeni kodları!

3 - Nasıl çözülebilir?

Büyükanne ve büyükbabalar aileye yeni katılan torunun heyecanıyla birlikte tamamen duruma kendilerini kaptırıp rollerini karıştırmamalı. O sizin çocuğunuz değil, torununuz.

4 - Çocuğunuzun torununuza iyi bakamayacağından endişe etmeyin. Çocuklarınızın ebeveyn olması için onlara alan tanıyın.

16 maddede bebek bakımının yeni kodları!

5 - Herkes kendi çocuğunun bakımına devam etmeli. Çocuğunuz torununuza bakarken siz de onlara iyi birer ebeveyn olmaları için yardım edebilirsiniz.

6 - Görüşlerinizi dayatmacı olarak paylaşmayın. Fikirlerinizi paylaşmak istiyorsanız, "Biz böyle düşünüyoruz ama karar sizin" şeklinde söylemenizde fayda var.

7 - Özellikle büyükanneler kızlarının ve gelinlerinin lohusalık döneminde depresyon sebepli üzüntü yaşamamaları için daha anlayışlı olmalı. Kendi doğum hikâyelerinizi hatırlarsanız empati kurmanız daha kolay olacaktır.

16 maddede bebek bakımının yeni kodları!

Dr. Rana Beşe Sağlık Pol. çocuk doktoru Demet Özkan anlatıyor...

EN ÇOK KRİZ ÇIKARAN SORUNLARA ÇÖZÜMLER

8 - Yenidoğanların memelerinde şişlik olabiliyor. Büyükanneler o şişliğe süt birikmesinin sebep olduğunu düşünerek sıkılıp çıkarılmasını tavsiye ediyor. Bu, çok sakıncalı. Şişkinliğe anneden geçen hormonlar sebep oluyor. Dokunulmadığında kendiliğinden geçiyor.

9 - Bebek daha üç aylıkken ev halkının yediği çorbalardan ya da muhallebilerden verilmeye çalışılıyor. Oysa biliyoruz ki erken dönemde ek besine geçmek çocuklarda alerjik reaksiyona sebep olabiliyor.

16 maddede bebek bakımının yeni kodları!

10 - Büyükanne-büyükbabalar ek gıda geçişinde üç gün kuralını bilmeyebiliyor. İleriki dönemlerde verilecek portakal suyu, bal gibi besinler en başta verilebiliyor. Ya da "Bu çorba çok tuzsuz, bunu nasıl yesin" denebiliyor. Ancak bebek tuzun tadını bilmediğinden aslında ihtiyaç da duymuyor.

11 - Kundakla ilgili büyük sorunlar yaşanıyor. Büyükler, "Kundağı sıkı sıkı bağla ki rahat uyusun" diyor. Oysa yanlış kundak bağlamalar kalça çıkığına sebep olabiliyor.

16 maddede bebek bakımının yeni kodları!

12 - Bebeklerin kulağı ya da gözü ağrıdığında anne sütü damlatmanın iyi geleceğine dair bir düşünce var. Oysa anne sütü sadece bebek içerse faydalıdır. Aksi durumda kulakta ya da gözde olası enfeksiyonları kötüleştirebilir.

13 - Kilolu bebeğin sağlıklı bebek olduğuna inanılıyor. Ama çok kilolu bebekler ilerde obezite problemi yaşayabiliyorlar.

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