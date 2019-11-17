16 maddede bebek bakımının yeni kodları!

ANNE-BABALARLA BÜYÜKANNE-BÜYÜKBABALAR ARASINDA ÇATIŞMA NEDEN YAŞANIYOR?

1 - Çocuk enerji demektir. Aileye gelen bebekle beraber büyükanne ve büyükbabalara da bir enerji geliyor. Daha dinç hissediyorlar, hayat enerjileri yenileniyor ve kendilerini kaptırıp çocuğun kendi anne-babasına sormadan torunları hakkında kararlar almaya başlayabiliyorlar.

2 - Değişen dünyayla birlikte bebek bakımının doğruları, bebek oyuncakları, bezleri her şey değişti. Büyükanne-büyükbabalar da değişen dünyaya uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Kendi bildikleri doğrulardan vazgeçmeleri kolay olmuyor. 'Biz kaç çocuk büyüttük, hiçbir şey olmadı' diye düşünüyorlar. Ayakta sallamak, kucakta taşımak ya da taşımamak, ağlama sınırları gibi birçok konuda kendi çocuklarıyla fikir ayrılığı yaşıyorlar.