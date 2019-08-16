Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Anne babalar bunu öğrenmeli: Bebeğinize sebze sevdirmenin 5 kolay yolu!

babalar bunu öğrenmeli: Bebeğinize sevdirmenin 5 kolay yolu!

Ek gıdaya geçiş sürecinde bebeğinizin sebzelerle ilişkisi istediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Öncelikle yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Yapılan araştırmalara göre 10 bebekten 3'ü gün içinde hiç tüketmiyor. Bu noktada hem sebzeleri lezzetlendirmek hem sofra psikolojisini doğru yönetmek hem de küçük taktiklerden faydalanmak gerekiyor. İşte bebeklerinize sebzeyi sevdirmek için izleyebileceğiniz 5 pratik adım.

Giriş Tarihi: 16.08.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 10:41
Anne babalar bunu öğrenmeli: Bebeğinize sebze sevdirmenin 5 kolay yolu!

SEBZE PÜRELERİNİ LEZZETLENDİRİN: İLİKLİ KEMİK SUYUNUN MUCİZESİ

İlikli kemik suyunu pürelerine katmak; anneannelerimizden bize yadigâr asırlık formüllerden biri. İçine girdiği tüm sebze pürelerini lezzet bakımından zenginleştirip bebeklerin iştahını artıran bu mucize tarif, sadece sebzeyi sevdirmiyor; aynı zamanda bağışıklığı güçlendiriyor, sindirim sistemine iyi geliyor, uykuyu düzenliyor, büyüme hormonunu destekliyor; hafızayı ve eklemleri de kuvvetlendiriyor. Altıncı aydan itibaren tüm sebze karışımlarının içinde güvenle kullanabilirsiniz.

Anne babalar bunu öğrenmeli: Bebeğinize sebze sevdirmenin 5 kolay yolu!

TATLI VE HAFİF AROMALI SEBZELERLE BAŞLAYIN

Önemli olan bebeği sebzenin tadına azar azar alıştırmak. Birkaç çeşidini iştahla yemeye başladıktan sonra, bebeğinizin diğer sebzeleri de zamanla aynı şekilde tüketmemesi için hiçbir sebep yok. O yüzden önce kolay yoldan ve 'tutmuş formülle' ilerleyin ve havuç, kabak, avokado, bezelye gibi tatlı ve hafif aromalı; bebeğinizin ilk anda yadırgamayacağı sebzeleri tercih edin ve pirinç gibi tahıllarla lezzetlendirmeyi deneyin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anne babalar bunu öğrenmeli: Bebeğinize sebze sevdirmenin 5 kolay yolu!

SİZ SÜREKLİ SEBZE YİYİN Kİ O DA SİZİ ÖRNEK ALSIN

Siz güldüğünüzde onlar da gülüyorlar. Siz sinirli olduğunuzda onlar da geriliyorlar. Bebekler karşılarında hep rol model arıyorlar ve bu kural sofrada da değişmiyor. Araştırmalara göre tüketen ve sebze tüketirken mutlu görünen ebeveynler, bebeklerin de sebzeyle ilişkisini kuvvetlendiriyor. Öte yandan annelerin özellikle emzirme döneminde sebze tüketmesi çok önemli; çünkü bebekler sebzenin tadını sütünden bu dönemde almaya başlıyor.

Anne babalar bunu öğrenmeli: Bebeğinize sebze sevdirmenin 5 kolay yolu!

ALTIN KURAL: EN AZ 10 KERE AYNI TABAĞI ÖNÜNE KOYUN

7 aylık bebeklerde yapılan bir araştırmaya göre sevilmeyen yemekler tekrar tekrar bebeklerin önlerine konulduğunda o sebzeye karşı gösterdikleri direnç her geçen gün azalıyor. Bebeklerin yarısından fazlası aynı yemek 5 gün üst üste masaya geldiğinde o yemekle bağ kurmaya başlıyor.

Anne babalar bunu öğrenmeli: Bebeğinize sebze sevdirmenin 5 kolay yolu!

VAZGEÇMEYİN

Uzmanların çağrısı en az 10 gün üst üste aynı yemeğin denenmesi… Yapılmaması gereken ise, "Brokoli de yemeyiversin" diyerek vazgeçmek. Bebeğinizin bütün sebzelere ihtiyacı olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın.

Anne babalar bunu öğrenmeli: Bebeğinize sebze sevdirmenin 5 kolay yolu!

BEBEĞİNİZİN SEVDİĞİ YEMEK FORMUNU İYİ İNCELEYİN

Diyelim ki bebeğiniz muhallebi türü sıvı gıdalara daha çok ilgi duyuyor; o halde sebzelerden püre veya ona özel bir smoothie yapmayı deneyin. Kek, ekmek gibi daha katı gıdalar ilgisini çekiyorsa; sebzeleri fırında hatta gerekirse kek kalıbının içinde pişirin. Tabağı bir oyun alanına çevirmek de başka bir seçenek. Sebzelerden insan, hayvan ve doğa figürleri yaratmaya çalışın.

Anne babalar bunu öğrenmeli: Bebeğinize sebze sevdirmenin 5 kolay yolu!
BİZE ULAŞIN