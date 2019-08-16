Anne babalar bunu öğrenmeli: Bebeğinize sebze sevdirmenin 5 kolay yolu!

SEBZE PÜRELERİNİ LEZZETLENDİRİN: İLİKLİ KEMİK SUYUNUN MUCİZESİ
İlikli kemik suyunu sebze pürelerine katmak; anneannelerimizden bize yadigâr asırlık formüllerden biri. İçine girdiği tüm sebze pürelerini lezzet bakımından zenginleştirip bebeklerin iştahını artıran bu mucize tarif, sadece sebzeyi sevdirmiyor; aynı zamanda bağışıklığı güçlendiriyor, sindirim sistemine iyi geliyor, uykuyu düzenliyor, büyüme hormonunu destekliyor; hafızayı ve eklemleri de kuvvetlendiriyor. Altıncı aydan itibaren tüm sebze karışımlarının içinde güvenle kullanabilirsiniz.