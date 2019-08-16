Anne babalar bunu öğrenmeli: Bebeğinize sebze sevdirmenin 5 kolay yolu!

SİZ SÜREKLİ SEBZE YİYİN Kİ O DA SİZİ ÖRNEK ALSIN

Siz güldüğünüzde onlar da gülüyorlar. Siz sinirli olduğunuzda onlar da geriliyorlar. Bebekler karşılarında hep rol model arıyorlar ve bu kural sofrada da değişmiyor. Araştırmalara göre sebze tüketen ve sebze tüketirken mutlu görünen ebeveynler, bebeklerin de sebzeyle ilişkisini kuvvetlendiriyor. Öte yandan annelerin özellikle emzirme döneminde sebze tüketmesi çok önemli; çünkü bebekler sebzenin tadını anne sütünden bu dönemde almaya başlıyor.