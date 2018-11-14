Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu?

Ebeveynliğin en unutulmaz anlarından biri bebeğinizi kollarınıza ilk kez aldığınız andır. Dünyayla, ve dışarıdaki sizinle ilk karşılaştıkları an! Anneler hep bebeklerinin ilk bakışlarında onları nasıl gördüklerini merak ederler. Bulanık bir leke gibi mi gözüküyorlar? Kim olduğunu biliyorlar mı? Ve o an ne olduğunu farkındalar mı? Bebeğinizi ilk kucağınıza aldığınızda; saf ve koşulsuz sevgiyle onun gözlerine bakarsınız. Bu an, anne ile bebek arasındaki bağı daha da güçlendirdirir. Üstelik araştırmalara göre bebekler annelerini göz teması kurmasalar da tanıyorlar. Dr. Deborah Weber'a göre; 'Araştırmalar bebeklerin doğduktan bir gün sonra, yabancıların yüzündense annelerinin yüzüne bakmayı tercih ettiklerini göstermektedir.' Göz teması bebeğinizin yakında size tepki vermeye başlayacağı anlamına gelir. Çok geçmeden gülümsemeler de görmeye başlayacaksınız! Her gülümseme tarih edilemez bir mutluluk! Miniğiniz büyüdüğünde ise göz temasıyla kurduğunuz bu ilişkiye yeni boyutlar eklenir. Weber, 'Bebekler ortalama olarak iki ay veya 4-8 hafta içerisinde göz teması kurabilirler,' diyor. Ama göz teması kurduğunu görmezseniz telaşlanmayın.