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Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu?

Giriş Tarihi: 14.11.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 10:28
Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Ebeveynliğin en unutulmaz anlarından biri bebeğinizi kollarınıza ilk kez aldığınız andır. Dünyayla, ve dışarıdaki sizinle ilk karşılaştıkları an!

Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Anneler hep lerinin ilk bakışlarında onları nasıl gördüklerini merak ederler. Bulanık bir leke gibi mi gözüküyorlar? Kim olduğunu biliyorlar mı? Ve o an ne olduğunu farkındalar mı?

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Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Bebeğinizi ilk kucağınıza aldığınızda; saf ve koşulsuz sevgiyle onun gözlerine bakarsınız. Bu an, anne ile arasındaki bağı daha da güçlendirdirir.

Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Üstelik araştırmalara göre ler annelerini göz teması kurmasalar da tanıyorlar. Dr. Deborah Weber'a göre; "Araştırmalar bebeklerin doğduktan bir gün sonra, yabancıların yüzündense annelerinin yüzüne bakmayı tercih ettiklerini göstermektedir."

Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Göz teması bebeğinizin yakında size tepki vermeye başlayacağı anlamına gelir. Çok geçmeden gülümsemeler de görmeye başlayacaksınız!

Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Her gülümseme tarih edilemez bir mutluluk! Miniğiniz büyüdüğünde ise göz temasıyla kurduğunuz bu ilişkiye yeni boyutlar eklenir.

Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu

Weber, "ler ortalama olarak iki ay veya 4-8 hafta içerisinde göz teması kurabilirler," diyor. Ama göz teması kurduğunu görmezseniz telaşlanmayın.

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