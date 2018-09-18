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Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...

beslenmesinde annelerin en dikkat ettiği konu ilk 6 ay yalnızca anne sütü tüketimi olmasıdır. Ek gıdaya geçiş süresinde "Bebeğime ne yedirsem?" sorusunu soran anneler için bebeklere asla yedirilmemesi gereken gıdaları listeledik. İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 18.09.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 17:44
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Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...

İlk 6 ay su da dahil sadece anne sütü verilmelidir.

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Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...

İlk 6 ay anne sütü ile beslenen lerde enfeksiyon hastalıklarının azaldığı gözlemlenmiştir.

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Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...

6 ayı bittikten sonra ek gıdaya geçilmelidir. Ancak 1 yaşına kadar bazı besinler asla verilmemelidir.

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Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...

İşte o yasak yiyecekler…

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Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...

BAL:

Bal, arıların çiçek toplarken topladığı bir bakteri sebebiyle lere asla verilmemesi gereken gıdalar arasındadır.

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Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...

YUMURTA:

Yumurtanın protein yapısı nedeniyle alerjen etki gösterebileceği için ise 1 yaşından önce başlanmaz.

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Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...

İNEK SÜTÜ:

İnek sütü daha düşük D vitamini içerdiğinden te normal kemik gelişimini sağlayamamaktadır. Fakat inek sütünden mayalanan yoğurdun protein yapısı değiştiği için 6. aydan sonra bebeklere her gün yedirilmelidir.

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