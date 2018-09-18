Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...

Bebek beslenmesinde annelerin en dikkat ettiği konu ilk 6 ay yalnızca anne sütü tüketimi olmasıdır. Ek gıdaya geçiş süresinde "Bebeğime ne yedirsem?" sorusunu soran anneler için bebeklere asla yedirilmemesi gereken gıdaları listeledik. İşte o besinler...