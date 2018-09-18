Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar... Bebek beslenmesinde annelerin en dikkat ettiği konu ilk 6 ay yalnızca anne sütü tüketimi olmasıdır. Ek gıdaya geçiş süresinde "Bebeğime ne yedirsem?" sorusunu soran anneler için bebeklere asla yedirilmemesi gereken gıdaları listeledik. İşte o besinler... Giriş Tarihi: 18.09.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 17:44
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
İlk 6 ay su da dahil sadece anne sütü verilmelidir.
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
İlk 6 ay anne sütü ile beslenen
bebeklerde enfeksiyon hastalıklarının azaldığı gözlemlenmiştir.
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
6 ayı bittikten sonra ek gıdaya geçilmelidir. Ancak 1 yaşına kadar bazı besinler asla verilmemelidir.
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
İşte o yasak yiyecekler…
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
BAL:
Bal, arıların çiçek toplarken topladığı bir bakteri sebebiyle
bebeklere asla verilmemesi gereken gıdalar arasındadır.
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
YUMURTA:
Yumurtanın protein yapısı nedeniyle alerjen etki gösterebileceği için ise 1 yaşından önce başlanmaz.
Bebeğinize asla yedirmemeniz gereken gıdalar...
İNEK SÜTÜ:
İnek sütü daha düşük D vitamini içerdiğinden
bebekte normal kemik gelişimini sağlayamamaktadır. Fakat inek sütünden mayalanan yoğurdun protein yapısı değiştiği için 6. aydan sonra bebeklere her gün yedirilmelidir.