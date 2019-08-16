Bebek kıyafetleri yıkarken dikkat edilmesi gerekenler!

DETERJAN İÇERİĞİNE DİKKAT



6 yaşına kadar çocukların çamaşırları için kullanılan deterjan ve yumuşatıcılarda paraben, boyar madde ve bilinmedik kimyasal maddelerin yer almaması gerektiğini söyleyen Dr. Akpınar, "Ürünlerin çok yoğun kokulu olmaması gerekir. Bebek ürünle temas ettikten sonra hapşırmasıyla, öksürmesiyle veya ciltte oluşan kızarıklarla, kaşıntıyla alerjik bir durum olduğunu belli eder. Bu durumlarda çok bilindik veya çok pahalı bir ürün olsa bile üründen tamamen uzak durmak gerekir" şeklinde konuştu.