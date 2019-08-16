Bebek kıyafetleri yıkarken dikkat edilmesi gerekenler!

MİKROBİK BİR DURUM YOKSA 90 DERECEDE YIKAMAYIN
Bebek çamaşırlarının yüksek ısıda yıkanması gerektiği konusunda endişe edilmemesi gerektiğini anlatan Dr. Akpınar, "Sadece mikrobik bir durum olduğunda 60-90 dereceler tercih edilmeli. Çamaşırların sürekli 90 derece ısılarda yıkanmasının kumaşın doğal yapısını da bozabileceği unutulmamalıdır" dedi.
Genel olarak çamaşırların yıkandığı ısının giysinin veya materyallerin cinsine göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Akpınar, "Hassas kıyafetler 30 derecelik suda, pamuklu kıyafetler ise 45 ile 60 derecelik suda yıkanabilir. Yoğun kirli çamaşırlar bir ön yıkama ya da önden hafif deterjanlı suda bekletilebilir. Çamaşırlar her zaman çift durulanmalı" önerisinde bulundu.