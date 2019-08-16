Bebeklere çok iyi gelen sakinleştirici masaj!

SAKİNLEŞTİRİCİ BEBEK MASAJININ FAYDALARI

Bebekler her şeyi dokunarak keşfederler. anladıkları tek sevgi dili dokunmaktır bebeğinizi daha iyi tanımanız ve onunla sevgi dolu, güzel bir ilişki kurmanız için ona masaj yapmanız bebeğinizin kendini güvende hissetmesini sağlayarak sakinleştirici bir etki yapar.

Etkili bir bebek masajı bağırsak hareketlerini arttırarak gaz çıkışını hızlandırır, kabızlığı önler.

Bebek masajı; kas, sinir, iskelet uyumunu sağlayarak oturma, yürüme, emeklemenin daha erken olmasına yardımcı olur.

Doğal ağrı kesici olan endorfin hormonunun salgısını arttırarak karın, kulak, boğaz, diş ağrılarını ve aşı sonrası ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Ebeveynler ve bebek arasındaki bağlanma sürecini olumlu etkileyerek anne-bebek ilişkisini güçlendirir.

