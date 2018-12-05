Çocuğunuzun iştahını açacak 7 süper öneri!

Çocukların yaklaşık 4'te 1'inde beslenme sorunları gözlendiğini belirten Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Tülay Erkan, "Çocuklarda iştah sorununun yüzde 16-30'u bir hastalıktan kaynaklanabilirken, geri kalan büyük kısmında ise yaklaşım çok önem taşıyor" dedi.
UYGUN BESLENME ORTAMI YARATIN:
Sanılanın aksine, yemek yedirirken çocuğun dikkatini dağıtmamak, gürültü ve oyalamadan uzak tutmak gerekiyor. Her lokmadan sonra ağzını silmek ise birçok anne babanın ya da çocuğun bakıcısının farkında olmadan yaptığı ama çocuğu huzursuz edip yemekten uzaklaştıran bir yaklaşım! Sandalyesinin masada olmasına ve yemek süresince masada kalmasına dikkat edilmeli. Masaya oturması için eline oyuncak verebilirsiniz ancak yemeye başlayınca oyuncağı mutlaka kaldırın. Masaya oturduktan sonra 15 dakika içinde yemeye başlatın, süreyi 30-35 dakika ile sınırlayarak yemek disiplini oluşturun.