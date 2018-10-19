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liğin başladığının 10 belirtisi

Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 11:48
Çocuklar kekemeliğin başladığının 10 belirtisi

Konuşması beklenilen zamanlarda konuşmaktan kaçınma, söylemek istediğini unutmuş gibi davranma, konuşurken ağzını kapatma, öksürme ve esneme hareketleri yapma… Tüm bunlar çocuğunuzda lik olduğunun göstergesi olabilir. Sıklıkla 2 – 7 yaş arasında rastlanan bu durum, erken teşhis ile tedavi edilirse da küçük yaşlarda edinilecek travmatik yaşam deneyimlerinin önüne geçilebilir.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. M.Kayhan Bahalı,"22 Ekim Dünya Kekemelik Günü" öncesinde çocuklarda kekemelik ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Çocuklar kekemeliğin başladığının 10 belirtisi

ÇOCUKLARIN STRES YAŞAMASINA NEDEN OLUYOR
lik tipik olarak çocukluk çağına özgü bir konuşma akıcılığı bozukluğudur. Çocuk, konuşmanın akışını, hızını ve ritmini etkileyebilecek tekrarlar, uzatmalar, duraklamalar, bölmeler ve eklemeler nedeniyle akıcı bir şekilde konuşmakta zorluk çeker. Konuşma akıcılığındaki bu bozukluklara fiziksel gerilim, olumsuz tepkiler, ikincil davranışlar, seslerden, sözcüklerden veya konuşma durumlarından kaçınma durumları eşlik edebilir. Kekemeliği olan için konuşma ve anlaşılma ile ilgili gün içinde yaşanan güçlükler mücadele edilmesi gereken oldukça stresli yaşamsal sorunlar haline gelebilir.

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Çocuklar kekemeliğin başladığının 10 belirtisi

AKRABADA VARSA ÇOCUKTA GÖRÜLME RİSKİ 3 KAT ARTIYOR
liğin kesin nedeni bilinmemekle birlikte çalışmalarda genetik/kalıtımsal yatkınlık olabileceği ortaya konulmaktadır. Kekemeliği olan ın birinci dereceden biyolojik akrabalarında kekemelik görülme riski genel topluma göre 3 kat daha fazladır. Ayrıca belirtiler stres, kaygı, endişe, öfke ve utanç gibi duygular nedeniyle daha da kötüleştirilebilir. Kekemelik belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
1. Kekemelik, konuşmada akış, ritim ve hızla ilgili sorunlara neden olur.
2. Kekemeliği olan bir çocuk, sesleri, heceleri ve kelimeleri tekrarlayabilir. Sesleri uzatabilir.
3. Bir sözcüğü söylerken takılabilir ve takıldığında ses çıkararak ya da ses çıkarmadan konuşmaya ara verebilir.

Çocuklar kekemeliğin başladığının 10 belirtisi

4. Sorunlu sözcükleri kullanmamak için yerine başka sözcükler kullanabilir.
5. Sözcükleri büyük bir fiziksel gerginlikle çıkarabilir.
6. Konuşması beklenilen zamanlarda konuşmaktan kaçınabilir.

Çocuklar kekemeliğin başladığının 10 belirtisi

7. Söylemek istediğini unutmuş gibi davranabilir.
8. Kekelemeyi gizlemek için ağzını kapatma, öksürme veya esneme hareketleri yapabilir.

Çocuklar kekemeliğin başladığının 10 belirtisi

9. liği olan da, konuşma sorununa yönelik korku, endişe, kaygı (özellikle sosyal), öfke ve utanç da oldukça yaygın görülür.
10. Konuşma bozukluklarına göz kırpma, tikler, dudakların ya da yüzün titremesi, baş sallama ve yumruk sıkma gibi çeşitli hareketler eşlik edebilir.

Çocuklar kekemeliğin başladığının 10 belirtisi

KEKELEYEN ÇOCUK AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALABİLİYOR
liği olan ın yaklaşık yüzde 80-90'ı 6 yaşından önce bunu yapmaya başlar. Sinsi bir şekilde ya da aniden başlayabilir. Çocuk konuşmadaki bozulmaların farkında olabilir ya da olmayabilir. Çocukların yüzde 65-85'i kekemeliği atlatabilirken 8 yaşındaki derecesinde ergenlik ve sonrasındaki dönemde iyileşme gözlenir. Kekemelik okul, akran ilişkileri ve sosyal etkileşimleri olumsuz etkileyebilir. Hatta kekeleyen çocuklar zorbalığa maruz kalabilirler. Kekemelik çocuğun yaşam kalitesini düşürebilir. Tüm bunlara ikincil olarak çocuklarda kaygı ve depresyon gibi duygusal bozukluklar da gelişebilir.

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