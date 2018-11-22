Çocuklarda alerjiye karşı 10 etkili önlem

EVİNİZDE CEZBEDİCİ TEHLİKEYE DİKKAT! CAMLARI DÜZENLİ OLARAK AÇIN Havalar soğudu diyerek camları açmamazlık yapmayın. Evin düzenli olarak temizlenmesi ve havalandırılması çok önemli. Temizlik yaparken çocuğunuzu temizlik malzemelerinin kokusuna maruz bırakmayın. Kokulu malzemelerden kaçının, temizleyicilerin tozu iyi emmesine dikkat edin. EVİN NEMİNİ AZALTIN Çocuğunuz alerjikse evin içinde nem oranını azaltmaya yönelik önlemler alın. Evde, duvarlarda ve özellikle banyoda akan, kabaran yerlerin olmamasına dikkat edin. ÇOK FAZLA EŞYA BULUNDURMAYIN Ev tozu alerjisi olan çocuklarda yatak odasında halı, çok fazla eşya, büyük giysi dolabı ve yüklü bir kitaplık olmamasına dikkat edin. Çünkü bu tip eşyalar ister istemez toz barındırıyor ve alerjileri tetikleyebiliyor. EVCİL HAYVANI ODASINDAN UZAK TUTUN Hayvanlara karşı, hayvan tüylerine karşı alerjisi olan çocukların, alerjisi saptanan hayvandan uzak durması gerekiyor. Evde daha önceden evcil hayvan varsa yatak odasından uzak tutarak önlem alabilirsiniz. HAZIR GIDALAR TÜKETTİRMEYİN Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl 'Çocukların özellikle de okullarda katkı maddeli yiyecekler ve fast food tarzındaki yiyecekleri tüketmelerine izin verilmemelidir. Kreşe giden çocukların besin alerjisi olup olmadığı sorgulanmalı ve alerjik besinlerin olduğu yiyecekler bu çocuklardan uzak tutulmalıdır. Yine besin alerjisi olan çocuklarda kaçak alımlar önemli sorunlara neden olabilmektedir. Okul ve kreş çalışanlarının bu konuda duyarlı ve uyanık olması gerekir' diyor ÇİÇEKLERİNİZİ İYİCE KONTROL EDİN Ev çiçekleri şüphesiz görüntü itibariyle cezbedici oluyor. Ancak evinizde çiçek varsa çiçek diplerinde küf olup olmadığına dikkat edin. Çünkü çiçeklerin diplerinde oluşabilen küfler alerjiyi tetikleyebiliyor. Çocuğunuzun odasında çiçek bulundurmamaya da özen gösterin.