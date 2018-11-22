Çocuklarda alerjiye karşı 10 etkili önlem

HAZIR GIDALAR TÜKETTİRMEYİN

Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl "Çocukların özellikle de okullarda katkı maddeli yiyecekler ve fast food tarzındaki yiyecekleri tüketmelerine izin verilmemelidir. Kreşe giden çocukların besin alerjisi olup olmadığı sorgulanmalı ve alerjik besinlerin olduğu yiyecekler bu çocuklardan uzak tutulmalıdır. Yine besin alerjisi olan çocuklarda kaçak alımlar önemli sorunlara neden olabilmektedir. Okul ve kreş çalışanlarının bu konuda duyarlı ve uyanık olması gerekir" diyor