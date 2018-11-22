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Çocuklarda alerjiye karşı 10 etkili önlem

Giriş Tarihi: 22.11.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 12:18
Çocuklarda alerjiye karşı 10 etkili önlem

EVİNİZDE CEZBEDİCİ TEHLİKEYE DİKKAT!
Hava sıcaklığının hızla değiştiği ve mikropların daha kolay bulaşma zemini bulduğu bugünlerde dikkat! Çocuk Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, günümüzde hızla artış gösteren alerjinin özellikle yağmurlu ve nemli ortamları sevdiğini belirterek anne babaları uyarıyor. Alerjinin ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülbin Bingöl "Hastalığın tıbbi tedavisinin yanında bazı önlemler alarak alerjiyi tetikleyen etkenlerden de mutlaka uzak durulması gerekir. Örneğin evde çiçek bulunması bile alerjiyi olumsuz etkileyebiliyor" diyor. Prof. Dr. Gülbin Bingöl, sonbaharda artış gösteren alerjenleri ve korunmada etkili 10 yöntemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çocuklarda alerjiye karşı 10 etkili önlem

CAMLARI DÜZENLİ OLARAK AÇIN

Havalar soğudu diyerek camları açmamazlık yapmayın. Evin düzenli olarak temizlenmesi ve havalandırılması çok önemli. Temizlik yaparken çocuğunuzu temizlik malzemelerinin kokusuna maruz bırakmayın. Kokulu malzemelerden kaçının, temizleyicilerin tozu iyi emmesine dikkat edin.

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Çocuklarda alerjiye karşı 10 etkili önlem

EVİN NEMİNİ AZALTIN

Çocuğunuz alerjikse evin içinde nem oranını azaltmaya yönelik önlemler alın. Evde, duvarlarda ve özellikle banyoda akan, kabaran yerlerin olmamasına dikkat edin.

Çocuklarda alerjiye karşı 10 etkili önlem

ÇOK FAZLA EŞYA BULUNDURMAYIN

Ev tozu alerjisi olan çocuklarda yatak odasında halı, çok fazla eşya, büyük giysi dolabı ve yüklü bir kitaplık olmamasına dikkat edin. Çünkü bu tip eşyalar ister istemez toz barındırıyor ve alerjileri tetikleyebiliyor.

Çocuklarda alerjiye karşı 10 etkili önlem

EVCİL HAYVANI ODASINDAN UZAK TUTUN

Hayvanlara karşı, hayvan tüylerine karşı alerjisi olan çocukların, alerjisi saptanan hayvandan uzak durması gerekiyor. Evde daha önceden evcil hayvan varsa yatak odasından uzak tutarak önlem alabilirsiniz.

Çocuklarda alerjiye karşı 10 etkili önlem

HAZIR GIDALAR TÜKETTİRMEYİN

Çocuk Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl "Çocukların özellikle de okullarda katkı maddeli yiyecekler ve fast food tarzındaki yiyecekleri tüketmelerine izin verilmemelidir. Kreşe giden çocukların besin alerjisi olup olmadığı sorgulanmalı ve alerjik besinlerin olduğu yiyecekler bu çocuklardan uzak tutulmalıdır. Yine besin alerjisi olan çocuklarda kaçak alımlar önemli sorunlara neden olabilmektedir. Okul ve kreş çalışanlarının bu konuda duyarlı ve uyanık olması gerekir" diyor

Çocuklarda alerjiye karşı 10 etkili önlem

ÇİÇEKLERİNİZİ İYİCE KONTROL EDİN

Ev çiçekleri şüphesiz görüntü itibariyle cezbedici oluyor. Ancak evinizde çiçek varsa çiçek diplerinde küf olup olmadığına dikkat edin. Çünkü çiçeklerin diplerinde oluşabilen küfler alerjiyi tetikleyebiliyor. Çocuğunuzun odasında çiçek bulundurmamaya da özen gösterin.

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