Çocuklarla oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!

Kurslara gönderir, sosyal aktivitelere katılmasını sağlar, gerekirse psikolog yardımı bile alırlar. Oysa bunların hiçbirine gerek kalmadan da sağlıklı çocuklar yetiştirilebilir. "Nasıl mı?" sorusunun cevabı çok basit: Tabii ki çocukların vazgeçilmezi oyunlarla...