Türkiye'nin en iyi haber sitesi

oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!

Giriş Tarihi: 01.10.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 16:27
  • 1
  • 24
oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!
Çocuklarla oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!

Her anne-baba ister, gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlamış, mutlu bir çocuk sahibi olmayı. Bu yüzden ellerinden geleni yaparlar onlar için.

  • 2
  • 24
oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!
Çocuklarla oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!

Kurslara gönderir, sosyal aktivitelere katılmasını sağlar, gerekirse psikolog yardımı bile alırlar. Oysa bunların hiçbirine gerek kalmadan da sağlıklı çocuklar yetiştirilebilir. "Nasıl mı?" sorusunun cevabı çok basit: Tabii ki çocukların vazgeçilmezi oyunlarla...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 24
oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!
Çocuklarla oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!

Uzmanlara göre çoğu zaman es geçtiğimiz oyunlar, doğru seçildiği takdirde iletişimi kuvvetli, dil ve el becerileri gelişmiş, düşünebilen bireyler yetişmesini sağlıyor.

  • 4
  • 24
oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!
Çocuklarla oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!

Bunun için ebeveynlerin yapması gereken tek şey, çocuğu oynayabileceği oyunlar noktasında yönlendirmek.

  • 5
  • 24
oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!
Çocuklarla oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!

Ama maalesef anne-babalar için internet çağı çocuklarının dikkatini çekecek bu tarz oyunlar bulmak oldukça zor.

  • 6
  • 24
oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!
Çocuklarla oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!

İşte oynayabileceğiniz oyunlar...

  • 7
  • 24
oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!
Çocuklarla oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!

Eczane ne satar: Bu oyun, 6 yaş üzeri arasında 2 ya da daha fazla oyuncu arasında oynanır. Oyunculardan biri, bir dükkân ismi seçer. Örneğin; eczane, manav, kasap, fırın gibi.

BİZE ULAŞIN