Çocuklarla oynayabileceğiniz yaratıcı oyunlar!

Her anne-baba ister, gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlamış, mutlu bir çocuk sahibi olmayı. Bu yüzden ellerinden geleni yaparlar onlar için. Kurslara gönderir, sosyal aktivitelere katılmasını sağlar, gerekirse psikolog yardımı bile alırlar. Oysa bunların hiçbirine gerek kalmadan da sağlıklı çocuklar yetiştirilebilir. 'Nasıl mı?' sorusunun cevabı çok basit: Tabii ki çocukların vazgeçilmezi oyunlarla... Uzmanlara göre çoğu zaman es geçtiğimiz oyunlar, doğru seçildiği takdirde iletişimi kuvvetli, dil ve el becerileri gelişmiş, düşünebilen bireyler yetişmesini sağlıyor. Bunun için ebeveynlerin yapması gereken tek şey, çocuğu oynayabileceği oyunlar noktasında yönlendirmek. Ama maalesef anne-babalar için internet çağı çocuklarının dikkatini çekecek bu tarz oyunlar bulmak oldukça zor. İşte çocuklarla oynayabileceğiniz oyunlar... Eczane ne satar: Bu oyun, 6 yaş üzeri arasında 2 ya da daha fazla oyuncu arasında oynanır. Oyunculardan biri, bir dükkân ismi seçer. Örneğin; eczane, manav, kasap, fırın gibi.