Ek gıdaya geçiş yaparken 5 önemli kural..!

EK GIDAYA HANGİ BESİNLERLE BAŞLAMALI?
Bayburtluoğlu; "İlk etapta bebeğinizi tanıştıracağınız yiyecekler sebze ve meyve püreleri olabilir. Muhallebiler de verebilirsiniz. Glüten yani buğday ürünlerine karşı hassasiyeti olma ihtimali yüzünden birçok ülkede ilk muhallebiler pirinç unu ile yapılır. Bebeğinizin glüten hassasiyeti yoksa irmikli muhallebilere 8. aydan sonra geçebilirsiniz." diyor.
İRMİK Mİ PİRİNÇ UNU MU, SEBZE Mİ, MEYVE Mİ?
Bayburtluoğlu; "İrmik, pirinç unundan daha besleyicidir." diyor. Sıklıkla pirinç unu ile ek gıdaya geçişe başlayan annelere glüten hassasiyeti olmadığı tespit edilen bebeklere daha besleyici olduğunu için irmikli gıdalar öneriyor.
Bayburtluoğlu; "Sebze ve meyvelerde de mevsim ürünlerini seçmeye ve çok çok iyi yıkamaya ve temizlemeye dikkat edin. Sebze ve meyvelerinizi ilk etapta sirkeli suda bekletmek bir çözüm olabilir; ardından iyice duruladıktan sonra kullanabilirsiniz. Sebze püresi ek gıdaya geçişte iyi bir alternatiftir. Meyveler konusunda dikkat edilecek bir husus da çok tatlı olmamaları gerektiğidir." şeklinde konuşuyor.