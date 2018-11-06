Ek gıdaya geçiş yaparken 5 önemli kural..!

Ek gıdalara geçiş bebekler için olduğu kadar ebeveynler için de önemli bir dönem. Bebekler ilk altı ay boyunca D Vitamini hariç, ihtiyaçları olan her şeyi anne sütünden karşılayabiliyorlar. Ancak altıncı aydan itibaren hem dış dünya ile tanışmaları, hem gelişmiş sindirim sistemlerinin yeni gıdaları kaldırabilmesi, hem de belki de en önemlisi, beyin gelişimlerinin olması gerektiği ivmede devam edebilmesi için ek gıdaya yumuşak bir geçiş yapılması gerekiyor.

Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu ek gıdaya geçişte panik olunmaması gerektiğini söylüyor. "Ek gıdaya geçişte anne babalara önerimiz sakin olmaları. Önlerinde 3-5 ay civarı ek gıdaya alıştırmak için bir süre var. Ek gıdaya geçiş zamanını doktorunuz bebeğinizin gelişimi açısından değerlendirip size uygun zamanı söyleyecektir. Acele etmenize gerek yok" diyor.