Hamilelikte gözlere dikkat!

Hastaneler Grubu Hakkında: 1996 yılında hizmet vermeye başlayan tüm branşlarında ve en gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı tedavi yöntemiyle göz ve göz çevresi sağlığına dair sorunlara çözüm getiriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği ile yeni bir dönem başlatan , günde 8.000 poliklinik ve 1.000 ameliyat kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 25 ayrı noktada ilkeli sağlık hizmeti veriyor. Sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 300 kişilik deneyimli kadrolar , 2500'e yakın personeli ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın sayılı merkezleri arasında yerini aldı. Türkiye çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep'te olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında Almanya'nın Frankfurt ve Köln, Gürcintan'ın Tiflis, Azerbaycan'ın Bakü ve Hollanda'nın Amsterdam şehirlerinde olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet veren Türkiye'nin Avrupa'daki ilk ve en büyük yatırımını Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirdi. Yatırımlarına aynı hızla devam edecek olup 2017'de İzmir'deki yeni merkez ile birlikte daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefleyen grup, Türkiye'de sağlık turizminin öncülüğünü üstlenerek dünyanın 107 ayrı yabancı ülkesinden yılda yaklaşık 96 bin hastaya hizmet veriyor.