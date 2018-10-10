Hamilelikte gözlere dikkat!

HAMİLELİK HORMONLARI BU RAHATSIZLIKLARI TETİKLİYOR

Hamilelikte oluşabilecek rahatsızlıklar ile ilgili bilgiler paylaşan Op. Dr. Fevzi Akkan, "Bu dönemde gözleri etkileyen ve en sık görülen rahatsızlıklar; göz kuruluğu, bulanık görme, gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi ve gestasyonel diyabet yani gebelik şekeridir. Gebelik dönemi hormonlarıyla birlikte gözyaşı üretimi azalır ve göz kuruluğu ortaya çıkar. Göz kuruluğu, suni gözyaşı damlaları kullanılarak kontrol altında tutulabilir. Ancak bu damlalar yumuşak kontakt lenslere zarar verebilirler. Bulanık görme ise, kornea eğriliği ve kalınlığında oluşan değişiklikler sebebiyle oluşur. Bu değişim size büyük bir rahatsızlık vermiyor ise, bir tedbir almanıza gerek yok. Genellikle bu durumlar doğum sonrasında normale döner. Ancak bulanıklık ileri seviyelerdeyse, bir göz uzmanına danışarak gözlük numaralarının değiştirilmesi gerekebilir. Şeker hastaları da dikkatli olmalılar. Özellikle kendisini bulanık görme, görme alanında kayıp, odaklanma güçlüğü, ışık hassasiyeti ile belli eden preeklampsi ve gestasyonel diyabet görülmesi durumunda, hastaların acilen göz doktorlarına başvurmaları ve gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.