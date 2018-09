SAĞLIKLI DOĞUM İÇİN PROTEİN VE ÇİNKO TAKVİYESİ

Bebeğinizin büyümesi ve gelişmesi için proteine ihtiyacı vardır; bu nedenle sabah kahvaltılarınızdan yumurtayı eksik etmeyin. Gün içerisindeki öğünlerinizden birisi et, tavuk veya balık olsun. Haftada 2-3 gün kırmızı et, 2-3 gün beyaz et ve 2 gün balık tüketmeniz oldukça önemlidir. Protein kaynaklı hayvansal et ürünleri aynı zamanda hamilelik süresince annenin demir depolarını doldurmaya da yarayacaktır.