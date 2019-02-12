Prematüre bebek annelerine 10 tavsiye!

ODA SICAKLIĞI

Bebeklerin eve geldikten sonra bulunduğu ortamın sıcaklığının sabit olması son derece önemlidir. Erken doğanlar, zamanında doğan bebeklere göre daha çabuk üşürler bu nedenle oda sıcaklığının sabit tutulması ve bir oda termometresi ile sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir.

VÜCUT SICAKLIĞI

Ortam sıcaklığına bağlı olarak bebeğin vücut sıcaklığının da sabit tutulması gerekmektedir. Vücut ısısı yaklaşık olarak 36.5 ile 37.5 derece arasında tutulmalıdır. Prematüre bebeklerde cilt altı yağ dokusu daha azdır ve bu nedenle vücutları ısı değişimlerine daha yatkındır.