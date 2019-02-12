Prematüre bebek annelerine 10 tavsiye!

AŞILAR
Aşı takvimi tüm bebeklerde son derece önemlidir ancak prematüre doğum kaynaklı rahatsızlıklardan dolayı prematüre bebeklerde daha dikkatli olunması gerekmektedir. 2 kg altındaki bebeklere aşı yapılması tavsiye edilmemektedir. Çünkü 2 kg altında aşının koruyucu bir etkisi bulunmamaktadır.
ENFEKSİYON KONTROLÜ
Prematüre bebekler bağışıklık sistemlerinden ötürü enfeksiyona daha yatkındır. Bu nedenle enfeksiyon kontrolü yapılmalıdır. Bunun için el temizliği ilk sırada gelmektedir. Annelerin tırnaklarını kısa kesmesi, maske kullanması ve takı takmaması enfeksiyon kontrolünde önemli ölçüde yarar sağlamaktadır.