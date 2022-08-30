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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yıldızına övgü dolu sözler! "Çölde bir vaha gibi, benim diyen futbolcu..."
Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 09:42

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yıldızına övgü dolu sözler! "Çölde bir vaha gibi, benim diyen futbolcu..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 yendi ve 4. haftayı lider olarak tamamladı. Beşiktaş'ın yeni yıldız Dele Alli ilk kez siyah-beyazlı formayı giyerken, Beşiktaş'ın bir başka yıldızına övgü dolu sözler sarf edildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına övgü dolu sözler! Çölde bir vaha gibi, benim diyen futbolcu...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 yendi ve 4. haftayı lider olarak tamamladı. Beşiktaş'ın yeni yıldız Dele Alli ilk kez siyah-beyazlı formayı giyerken, Beşiktaş'ın bir başka yıldızına övgü dolu sözler sarf edildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına övgü dolu sözler! Çölde bir vaha gibi, benim diyen futbolcu...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u Vodafone Park'ta ağırladı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına övgü dolu sözler! Çölde bir vaha gibi, benim diyen futbolcu...

Rakibine karşı maçın başından itibaren üstünlük kuran siyah-beyazlılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına övgü dolu sözler! Çölde bir vaha gibi, benim diyen futbolcu...

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 4. haftayı lider tamamladı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına övgü dolu sözler! Çölde bir vaha gibi, benim diyen futbolcu...

SABAH Spor yazarları, siyah-beyazlı takımın Sivasspor karşısındaki performansını değerlendirdi.

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