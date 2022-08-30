Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 yendi ve 4. haftayı lider olarak tamamladı. Beşiktaş'ın yeni yıldız Dele Alli ilk kez siyah-beyazlı formayı giyerken, Beşiktaş'ın bir başka yıldızına övgü dolu sözler sarf edildi. İşte tüm detaylar...