Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:42
Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
09:42
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yıldızına övgü dolu sözler! "Çölde bir vaha gibi, benim diyen futbolcu..."
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 yendi ve 4. haftayı lider olarak tamamladı. Beşiktaş'ın yeni yıldız Dele Alli ilk kez siyah-beyazlı formayı giyerken, Beşiktaş'ın bir başka yıldızına övgü dolu sözler sarf edildi. İşte tüm detaylar...