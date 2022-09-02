Giriş Tarihi: 02.09.2022 10:46
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
10:47
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta gözler Kaan Ayhan ve Tayfur Bingöl'de! "Formayı istiyorlarsa..."
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Savunmayı güçlendirmek adına takviye yapmak isteyen yönetim, yerli transferi için düşündüğü Kaan Ayhan ve Tayfur Bingöl için şartlarını açıkça dile getirdi. İki oyuncu için istenilen ücretler belli oldu fakat Kartal, bu rakamlara rest çekti. İşte son dakika haberinin detayları...