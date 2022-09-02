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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta gözler Kaan Ayhan ve Tayfur Bingöl'de! "Formayı istiyorlarsa..."
Giriş Tarihi: 02.09.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 10:47

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta gözler Kaan Ayhan ve Tayfur Bingöl'de! "Formayı istiyorlarsa..."

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Savunmayı güçlendirmek adına takviye yapmak isteyen yönetim, yerli transferi için düşündüğü Kaan Ayhan ve Tayfur Bingöl için şartlarını açıkça dile getirdi. İki oyuncu için istenilen ücretler belli oldu fakat Kartal, bu rakamlara rest çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta gözler Kaan Ayhan ve Tayfur Bingöl’de! Formayı istiyorlarsa...

Valerien Ismael önderliğinde iyi bir sezon geçiren ve 4. haftayı lider tamamlayan Beşiktaş'ta gözler yapılacak olan yeni transferlere çevrildi. Yerli oynucu transferi için kolları sıvayan yönetim, şartlarını açıkça ortaya koydu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta gözler Kaan Ayhan ve Tayfur Bingöl’de! Formayı istiyorlarsa...

Beşiktaş, sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor ancak şu ana kadar yapılan girişimlerden sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlılar, Kaan'a karşılık Sassuolo'ya 3 milyon Euro önerirken İtalyan kulübü 6 milyon ısrarından geri adım atarak 5 milyon Euro istedi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta gözler Kaan Ayhan ve Tayfur Bingöl’de! Formayı istiyorlarsa...

Çizme'de 1.5 milyon Euro kazanan oyuncunun talebi ise bu rakamın üzerinde oldu. Kartal, Koray Günter'de de benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta gözler Kaan Ayhan ve Tayfur Bingöl’de! Formayı istiyorlarsa...

KORAY 1.1 MİLYON EURO'YA KADAR DÜŞTÜ

Hellas Verona'nın 2.5 milyon Euro'luk bonservis isteği kabul görmezken kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açan Koray önce 1.2 sonra da 1.1 milyon Euro'ya kadar düştü.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta gözler Kaan Ayhan ve Tayfur Bingöl’de! Formayı istiyorlarsa...

Beşiktaşlı idareciler ise "Bizim çizdiğimiz ekonomik bir çerçeve var. Bunun dışına çıkmamakta kararlıyız. Bu şartlar altında hem bonservis bedeli hem de yıllık ücret noktasında Kaan ve Koray'ın transferi imkânsız. Beşiktaş formasını istiyorlarsa taleplerini azaltmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.

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