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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın bir yıldızı daha İtalya yolcusu! Transfer yarışında Fenerbahçe'de var...
Giriş Tarihi: 26.08.2022 18:36 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 18:39

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın bir yıldızı daha İtalya yolcusu! Transfer yarışında Fenerbahçe'de var...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosuna Dele Alli'yi katan siyah beyazlılar, bir ayrılığa daha hazırlanıyor. Kartal'ın genç yıldızını İtalyan takımı radarına alırken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ın bir yıldızı daha İtalya yolcusu! Transfer yarışında Fenerbahçe’de var...

Son olarak kadrosuna Dele Alli'yi katan siyah beyazlılar, bir ayrılığa daha hazırlanıyor. Kartal'ın genç yıldızını İtalyan takımı radarına alırken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ın bir yıldızı daha İtalya yolcusu! Transfer yarışında Fenerbahçe’de var...

Süper Lig'de yeni sezona iyi başlangıç yapan Valerien Ismael önderliğindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ın bir yıldızı daha İtalya yolcusu! Transfer yarışında Fenerbahçe’de var...

Son olarak kadrosuna dünya yıldızı Dele Alli'yi katan siyah beyazlılar, bir ayrılığın daha eşiğine geldi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ın bir yıldızı daha İtalya yolcusu! Transfer yarışında Fenerbahçe’de var...

SERDAR SAATÇI İTALYA YOLCUSU

Beşiktaş'ta teknik heyet ile yaşadığı sıkıntı sebebiyle kadro dışı kalan Serdar Saatçı'ya talip çıktı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ın bir yıldızı daha İtalya yolcusu! Transfer yarışında Fenerbahçe’de var...

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sampdoria, Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

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