Giriş Tarihi: 26.08.2022 18:36
Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
18:39
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın bir yıldızı daha İtalya yolcusu! Transfer yarışında Fenerbahçe'de var...
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosuna Dele Alli'yi katan siyah beyazlılar, bir ayrılığa daha hazırlanıyor. Kartal'ın genç yıldızını İtalyan takımı radarına alırken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...