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10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, "Kader böyleymiş" dediler!

Giriş Tarihi: 08.08.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 15:51
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10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, "Kader böyleymiş" dediler!
10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, Kader böyleymiş dediler!
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10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, "Kader böyleymiş" dediler!
10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, Kader böyleymiş dediler!

'de ikisi de 27 yaşında olan Seth Welch ve Tatiana Fusari çifti duyanların kanını donduracak bir olaya imza attı.

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10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, "Kader böyleymiş" dediler!
10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, Kader böyleymiş dediler!

Ebeveynler, yetersiz beslenmeden ölmek üzere olan 10 aylık kızları Mary'nin tıbbi tedavi görmesini "Hastalık kaderinde var" diyerek reddetti.

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10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, "Kader böyleymiş" dediler!
10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, Kader böyleymiş dediler!

Hürriyet'in haberine göre; Uzun süre açlığa maruz kalan kızları Mary, geçen hafta Perşembe günü hayatını kaybetti. Mary'nin ölümünden sonra hapisle karşı karşıya kaldıkları söylenen anne-babanın kızlarının tedavi olmasını dini nedenlerden dolayı reddettikleri ortaya çıktı.

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10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, "Kader böyleymiş" dediler!
10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, Kader böyleymiş dediler!

YARDIM ALMAYI REDDETTİLER

Mahkeme belgeleri, çiftin Mary'nin ölümünden bir ay önce durumunun iyi olmadığını fark ettiklerini, ancak doktorlara güvenmediklerinden dolayı yardım almasını engellediklerini ortaya çıkardı.

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10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, "Kader böyleymiş" dediler!
10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, Kader böyleymiş dediler!

Baba Weclh'in bir sosyal medya paylaşımında "Erdemli insanlar inançla yaşar. Hastalık konusunda egemen olan Tanrı'dır. Bu tür şeyler elbette eninde sonunda ölümle sonuçlanır." diye paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

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10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, "Kader böyleymiş" dediler!
10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, Kader böyleymiş dediler!

Mahkemeye çıkarılan anne ve babaya, eğer suçlu bulunurlarsa ömür boyu hapis yatabilecekleri söylendi.

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