10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, "Kader böyleymiş" dediler!

ABD'de ikisi de 27 yaşında olan Seth Welch ve Tatiana Fusari çifti duyanların kanını donduracak bir olaya imza attı. Ebeveynler, yetersiz beslenmeden ölmek üzere olan 10 aylık kızları Mary'nin tıbbi tedavi görmesini 'Hastalık kaderinde var' diyerek reddetti. Hürriyet'in haberine göre; Uzun süre açlığa maruz kalan kızları Mary, geçen hafta Perşembe günü hayatını kaybetti. Mary'nin ölümünden sonra hapisle karşı karşıya kaldıkları söylenen anne-babanın kızlarının tedavi olmasını dini nedenlerden dolayı reddettikleri ortaya çıktı. YARDIM ALMAYI REDDETTİLER Mahkeme belgeleri, çiftin Mary'nin ölümünden bir ay önce durumunun iyi olmadığını fark ettiklerini, ancak doktorlara güvenmediklerinden dolayı yardım almasını engellediklerini ortaya çıkardı. Baba Weclh'in bir sosyal medya paylaşımında 'Erdemli insanlar inançla yaşar. Hastalık konusunda egemen olan Tanrı'dır. Bu tür şeyler elbette eninde sonunda ölümle sonuçlanır.' diye paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan anne ve babaya, eğer suçlu bulunurlarsa ömür boyu hapis yatabilecekleri söylendi.