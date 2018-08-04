10 Soruda Türkiye ABD'ye rağmen ne yaptı?

ABD'NİN SURİYE PLANI NASIL ALT ÜST OLDU?

Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı harekatı, Türkiye'nin ABD'ye ait Suriye planını alt üst eden en büyük başlangıçtı. ABD terör örgütleriyle Suriye'yi dizayn edip, Türkiye'yi tehdit altında tutmayı hedeflerken, Türkiye ABD'nin beslediği DAEŞ ve PKK terör örgütlerinin ikisine birden operasyon başlattı. ABD Suriye'de hep şunu yapıyordu, bir bölgeyi önce DAEŞ alıyor sonra PKK'ya bırakıyordu. Tüm bunlar ABD gözetiminde gerçekleştiriliyordu. Fırat Kalkanı ile bu proje tersine döndü. Azez, Cerablus ve El Bab'dan DAEŞ teröristlerini çıkardık, PKK'lıların da DAEŞ sonrası bu bölgelere girmesine engel olduk. Bu durum ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya koridor açma planını imha etti.