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10 Soruda 'ye rağmen ne yaptı?

Giriş Tarihi: 04.08.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 04.08.2018 17:43
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10 Soruda 'ye rağmen ne yaptı?
10 Soruda Türkiye ABD'ye rağmen ne yaptı?

- ilişkileri 2013'ten bu yana kötüye gidiyor. Dış politikada bağımsız yön seçen Türkiye'nin özellikle Ortadoğu'da attığı adımlar ABD'yi rahatsız etti. Türkiye ABD'nin dayattığı şekilde değil kendi menfaatleri doğrultusunda, ABD'nin işine gelmeyen, hamleleri yaptı. Peki neydi o hamleler, ABD ne istedi, Türkiye milli menfaatleri doğrultusunda neler yaptı, Taha Dağlı sabah.com.tr için cevaplandırdı.

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10 Soruda 'ye rağmen ne yaptı?
10 Soruda Türkiye ABD'ye rağmen ne yaptı?

2013'TEN BAŞLARSAK İLK KIRILMA NEREDE OLDU?

2013 Mart ayında Kuzey Irak'la petrol transferi konusunda anlaştı. Buna Bağdat'tan önce ilk tepki Washington'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı petrol transferinin Bağdat'ın onayı olmadan gerçekleşemeyeceğini söylüyordu. Sonra Bağdat yönetimi sorun çıkardı. Türkiye bu projeden vaz geçmedi. Birkaç ay sonrasında ise Gezi bahanesiyle Türkiye'de bir darbe kalkışmasına girişildi.

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10 Soruda 'ye rağmen ne yaptı?
10 Soruda Türkiye ABD'ye rağmen ne yaptı?

BUGÜN S400'Ü KONUŞUYORUZ, 2013'TE YAŞANAN KRİZİN BENZERLİĞİ NEDİR?

2013'te yani 'nin 'ye rağmen Kuzey Irak'la petrol ticaretine başlamadığı süreçte bir gelişme daha oldu. Türkiye Çin'le savunma sistemi konusunda pazarlıklara başladı. Bu durum da ABD tarafından tepkiyle karşılandı. Bugün S400 konusunda yaşanan krizin benzeri 2013'te Çin üzerinden yürütülen füze temaslarında yaşanmıştı.

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10 Soruda 'ye rağmen ne yaptı?
10 Soruda Türkiye ABD'ye rağmen ne yaptı?

ABD NE İSTİYORDU, TÜRKİYE NE YAPTI?

Obama döneminde 'nin istediği şey, ile ittifakı yakınlaştırmak. Ancak ABD için iyi bir müttefik, ABD'nin dediğinden çıkmayan, her istediğini yapan bir Türkiye. Erdoğan'ın Türkiye'si işte buna "hayır" dedi. 2013 ile birlikte dayatmaları reddeden ve kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden bir Türkiye gördük.

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10 Soruda 'ye rağmen ne yaptı?
10 Soruda Türkiye ABD'ye rağmen ne yaptı?

ABD 2014'DE SURİYE'DE NE PLANLADI, TÜRKİYE HANGİ PLANA BOYUN EĞMEDİ?

2014'e gelindiği , Kobani üzerinden PKK teröristlerini meşrulaştırma projesini başlattı. Burada DAEŞ terör örgütü ve PKK-PYD terör örgütü arasında 'yi seçime de zorladı. Türkiye buradaki kirli oyunu gördü. ABD'nin Suriye'de bu iki terör örgütü üzerinden yürüttüğü bir politika vardı. Türkiye ise ABD projesi olan bu terör örgütlerinin ikisiyle de mücadele etti.

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10 Soruda 'ye rağmen ne yaptı?
10 Soruda Türkiye ABD'ye rağmen ne yaptı?

ABD'NİN SURİYE PLANI NASIL ALT ÜST OLDU?

Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı harekatı, 'nin 'ye ait Suriye planını alt üst eden en büyük başlangıçtı. ABD terör örgütleriyle Suriye'yi dizayn edip, Türkiye'yi tehdit altında tutmayı hedeflerken, Türkiye ABD'nin beslediği DAEŞ ve PKK terör örgütlerinin ikisine birden operasyon başlattı. ABD Suriye'de hep şunu yapıyordu, bir bölgeyi önce DAEŞ alıyor sonra PKK'ya bırakıyordu. Tüm bunlar ABD gözetiminde gerçekleştiriliyordu. Fırat Kalkanı ile bu proje tersine döndü. Azez, Cerablus ve El Bab'dan DAEŞ teröristlerini çıkardık, PKK'lıların da DAEŞ sonrası bu bölgelere girmesine engel olduk. Bu durum ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya koridor açma planını imha etti.

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10 Soruda 'ye rağmen ne yaptı?
10 Soruda Türkiye ABD'ye rağmen ne yaptı?

ABD'NİN PKK İLE OLAN İŞBİRLİĞİ NASIL SARSILDI?

Fırat Kalkanı sonrası Zeytin Dalı harekatıyla 'nin PKK terör örgütüyle olan işbirliği de sarsıldı. Afrin'deki PKK teröristlerini çıkarttık. Bölgeyi ise yerel unsurlara devrettik. ABD için bu durum Suriye'de sürekli plan değiştirme zorunluluğu anlamına geliyordu. Çünkü attığı adımlarla her seferinde ABD'nin tekerine çomak soktu.

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