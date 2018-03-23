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ıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti

Giriş Tarihi: 23.03.2018 01:57
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ıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti
10 yıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti

Ukraynalı fotoğrafçı Yevhen Kotenko, ılını bir hayli öznel ve samimi bir fotoğraf projesine adamış. Evinin balkonundan görülen bir parkın üzerinde yer alan banktan bozma bir oturağın üzerinde oturan insanları fotoğraflayan Kotenko 10 yıl boyunca birbirinden farklı insanı kadrajına almış.

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ıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti
10 yıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti

Kotenko, "Ben kendime zaman veya sınır tanımadım, mutfağa gittim ve pencereden dışarı baktım" diyor. Kendileri her ne kadar geçtiğimiz yıl başka bir eve taşınmış olsa da bu projesine devam edeceğini de belirtiyor.

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ıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti
10 yıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti

İşte Kotenko'nun kadrajına takılan birbirinden samimi fotoğraflar...

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ıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti
10 yıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti
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ıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti
10 yıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti
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ıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti
10 yıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti
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ıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti
10 yıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti
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