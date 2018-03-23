10 yıl boyunca aynı bankta yaşananların fotoğrafını çekti

Ukraynalı fotoğrafçı Yevhen Kotenko, 10 yılını bir hayli öznel ve samimi bir fotoğraf projesine adamış. Evinin balkonundan görülen bir parkın üzerinde yer alan banktan bozma bir oturağın üzerinde oturan insanları fotoğraflayan Kotenko 10 yıl boyunca birbirinden farklı insanı kadrajına almış. Kotenko, Ben kendime zaman veya sınır tanımadım, mutfağa gittim ve pencereden dışarı baktım diyor. Kendileri her ne kadar geçtiğimiz yıl başka bir eve taşınmış olsa da bu projesine devam edeceğini de belirtiyor. İşte Kotenko'nun kadrajına takılan birbirinden samimi fotoğraflar...