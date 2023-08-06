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Giriş Tarihi: 06.08.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 16:51

11 yıldır aranıyordu, tek bir kare ile yakalandı! Onu futbol aşkı ele verdi

İtalya'da en tehlikeli 100 kaçak listesinde olan ve 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü Vincenzo La Porta tek bir kare ile yakalandı. Firariyi futbol aşkı ele verdi.

11 yıldır aranıyordu, tek bir kare ile yakalandı! Onu futbol aşkı ele verdi

İtalya'da 11 yıldır aranan ve en tehlikeli 100 kaçak listesinde olan Vincenzo La Porta, futbol aşkı yüzünden sonunda geçen hafta yakalandı. Napolili Vincenzo La Porta, memleketinin futbol kulübü yıllar sonra bu sezon İtalya'da Serie A şampiyonu olunca kutlama yapınca yıllardır gizlemeyi başardığı izi bulundu.

11 yıldır aranıyordu, tek bir kare ile yakalandı! Onu futbol aşkı ele verdi

Napoli merkezli Camorra mafyasıyla bağlantılı olduğu belirtilen 60 yaşındaki La Porta, Yunanistan'ın Corfu adasında bir restoranda kutlama sırasında çekilen fotoğrafı sayesinde teşhis edildi.

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11 yıldır aranıyordu, tek bir kare ile yakalandı! Onu futbol aşkı ele verdi

Açıklamada, ''Ona ihanet eden futbol ve Napoli tutkusu oldu. La Porta şampiyonluk zaferi karşısında direnemedi'' denildi Fotoğraflar ve mali işlemlerin takibi sayesinde izi sürülen La Porta geçen Cuma günü tutuklandı.

11 yıldır aranıyordu, tek bir kare ile yakalandı! Onu futbol aşkı ele verdi

İtalya basınındaki haberlere göre La Porta, Corfu adasında mopediyle gezerken yakalandı.

11 yıldır aranıyordu, tek bir kare ile yakalandı! Onu futbol aşkı ele verdi

Kaçak İtalyan'ın bir süredir adadaki bir restoranda aşçılık yaptığı ve Yunanistan'da bir aile kurduğu, 9 yaşında bir çocuğu olduğu belirtiliyor.

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