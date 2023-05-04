Giriş Tarihi: 04.05.2023 12:21
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
12:25
14 Mayıs seçimlerine günler kala Alman basını açık açık itiraf etti: Katlanmak zorundasınız...
Avrupa'da yaşayan Türkler seçimin ilk beş gününde rekor kırdı. Seçim merkezlerinde kuyruklar oluştu. HSeçim öncesi AK Parti'ye her türlü zorluğu çıkaran, muhalefete yasağa rağmen tüm kapıları açan Almanya bu kez, 10 ilde sandık kurulmasına izin vermedi. Almanya'nın bu kararı nedeniyle oluşan uzun kuyruklar gümden oldu. Alman basını skandalı itiraf etti...