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150 bin yle öyle bir şey yaptı ki...

İngiliz müzisyen ve çevreci olan Richart Sowa, Meksika'nın Karayip sahili açıklarında, leri kullanarak bir ada inşa etti.

Giriş Tarihi: 25.08.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 25.08.2018 11:48
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150 bin yle öyle bir şey yaptı ki...
150 bin pet şişeyle öyle bir şey yaptı ki...

Bir kere daha böyle bir girişimi bulunan adam, ilk adasını hava koşulları nedeniyle yapamamış. Bu ikinci adasını ise 7 yıl sonra tamamlamayı başarmış.

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150 bin yle öyle bir şey yaptı ki...
150 bin pet şişeyle öyle bir şey yaptı ki...
Spiral Island adını verdiği adada yapay kumsal, iki gölet ve hatta bir de güneş enerjisiyle çalışan şelale bulunuyor.
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150 bin yle öyle bir şey yaptı ki...
150 bin pet şişeyle öyle bir şey yaptı ki...
2005 yılındaki ilk denemesinde kasırgalar yüzünden adayı yapamayan Sowa, ikinci denemesinde 7 yılını harcayarak adayı inşa eder.
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150 bin yle öyle bir şey yaptı ki...
150 bin pet şişeyle öyle bir şey yaptı ki...
İşte Richard Sowa'nın 150.000 kullanarak inşa ettiği o ada...
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150 bin yle öyle bir şey yaptı ki...
150 bin pet şişeyle öyle bir şey yaptı ki...
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150 bin yle öyle bir şey yaptı ki...
150 bin pet şişeyle öyle bir şey yaptı ki...
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150 bin yle öyle bir şey yaptı ki...
150 bin pet şişeyle öyle bir şey yaptı ki...
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