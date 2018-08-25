150 bin pet şişeyle öyle bir şey yaptı ki...

İngiliz müzisyen ve çevreci olan Richart Sowa, Meksika'nın Karayip sahili açıklarında, pet şişeleri kullanarak ilginç bir ada inşa etti. Bir kere daha böyle bir girişimi bulunan adam, ilk adasını hava koşulları nedeniyle yapamamış. Bu ikinci adasını ise 7 yıl sonra tamamlamayı başarmış. Spiral Island adını verdiği adada yapay kumsal, iki gölet ve hatta bir de güneş enerjisiyle çalışan şelale bulunuyor. 2005 yılındaki ilk denemesinde kasırgalar yüzünden adayı yapamayan Sowa, ikinci denemesinde 7 yılını harcayarak adayı inşa eder. İşte Richard Sowa'nın 150.000 pet şişe kullanarak inşa ettiği o ada...