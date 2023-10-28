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Giriş Tarihi: 28.10.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 12:23

18 kişiyi vahşice katletmişti! ABD’li cani ölü bulundu: Orduda silah eğitmeniymiş!

ABD yine kabusu yaşadı. Perşembe günü Robert Card isimli saldırgan, 18 kişiyi öldürdü 13 kişiyi de yaraladı. Saldırının ardından kaçan caninin ölü bulunduğu açıklandı.

DHA
18 kişiyi vahşice katletmişti! ABD’li cani ölü bulundu: Orduda silah eğitmeniymiş!

ABD'nin Maine eyaletinde Robert Card isimli şahısın, perşembe günü düzenlediği silahlı saldırıda 18 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Saldırının ardından kaçan caniyi yakalamak için ekipler düğmeye bastı.

18 kişiyi vahşice katletmişti! ABD’li cani ölü bulundu: Orduda silah eğitmeniymiş!

Orduda silah eğitmeni olduğu ve psikolojik sorunlarının bulunduğu belirlenen Card ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Eyalet Valisi Janet Mills, saldırgan Robert Card'ın, eyaletin Lizbon kentinde ölü bulunduğunu açıkladı.

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18 kişiyi vahşice katletmişti! ABD’li cani ölü bulundu: Orduda silah eğitmeniymiş!

ARTIK BİR TEHDİT DEĞİL
Vali Mills, zanlının ölü bulunması hakkında, açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı: Bu akşam Maine Eyalet Polisinin Robert Card'ın cesedini Lisbon'da bulduğunu bildirmek üzere buradayım.

18 kişiyi vahşice katletmişti! ABD’li cani ölü bulundu: Orduda silah eğitmeniymiş!

Kendisi ölmüştür. Başkan Biden'ı arayarak bu haber hakkında bilgilendirdim ve ayrıca Senatör King ve Senatör Collins ile Temsilci Pingree ve Temsilci Golden'ı da bilgilendirdim.

18 kişiyi vahşice katletmişti! ABD’li cani ölü bulundu: Orduda silah eğitmeniymiş!

Pek çok Maine'li gibi ben de Robert Card'ın artık hiç kimse için bir tehdit oluşturmadığını bilerek rahat bir nefes alıyorum.

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