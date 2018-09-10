Türkiye'nin en iyi haber sitesi

2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!

ovalarında ipek giymiş 2,000 yıllık 'Uyuyan Güzel' ortaya çıktı. Arkeolojistler, kuşağında linyit taşlı toka bulunan kadının hun asıllı olduğundan şüpheleniyor.

Giriş Tarihi: 10.09.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 10.09.2018 15:53
  • 1
  • 27
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!
  • 2
  • 27
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!

İyi korunmuş olan mumya, su seviyesindeki düştükten sonra Rusya'nın en büyük santrali ve dünyanın dokuzuncu büyük hidroelektrik santrali olan, Yenisey Nehri üzerindeki Sayano-Shushenskaya barajının yukarı kıyısında bulundu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 27
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!

'daki Hakasya Cumhuriyeti'nde bulunan yaklaşık 2.000 senelik taş bir mezarda, ipek elbiseler içinde bir aristokrat kadın mumyası bulundu.

  • 4
  • 27
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!

'Uyuyan Güzel' ismi verilen 2000 senelik mumya, ipekli elbiseler ve boncuklu bir kemerle beraber gömülmüş. Maynet'in haberine göre; öbür hayatta yemesi için çevresi yemeklerle donatılmış ve hatta göğsünün üzerine de bir torba çam fıstığı konulmuş.

  • 5
  • 27
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!

Genç kadının mezarında yer alan eşyalar aralarında Hun stilinde seramik kaplar ve bir Çin aynası da mevcut.

  • 6
  • 27
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!

Kazılarda çalışan bir arkeolog, "Mumya basmakalıp iyi durumdaydı. Yumuşak dokuları, derisi, elbiseleri ve mezar hediyeleri yerindeydi" açıklamasında bulundu.

  • 7
  • 27
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!
2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!


Arkeologlar söz konusu mumyayı Güneydoğu Rusya'da, Hakasya Cumhuriyeti'ndeki dev Sayano-Shushenskaya barajının hemen yukarısındaki Yenisey Nehri kıyısında buldular. Mayıs ayında su seviyesindeki düşüş, Uyuyan Güzel'in daha evvel su altında kalan dikdörtgen mezarını ortaya çıkardı.

BİZE ULAŞIN