2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!

'Uyuyan Güzel' ismi verilen 2000 senelik mumya, ipekli elbiseler ve boncuklu bir kemerle beraber gömülmüş. Maynet'in haberine göre; öbür hayatta yemesi için çevresi yemeklerle donatılmış ve hatta göğsünün üzerine de bir torba çam fıstığı konulmuş.