2 bin yıllık mezardan 'Uyuyan Güzel' çıktı!

Sibirya ovalarında ipek giymiş 2,000 yıllık 'Uyuyan Güzel' ortaya çıktı. Arkeolojistler, kuşağında linyit taşlı toka bulunan kadının hun asıllı olduğundan şüpheleniyor. İyi korunmuş olan mumya, su seviyesindeki düştükten sonra Rusya'nın en büyük santrali ve dünyanın dokuzuncu büyük hidroelektrik santrali olan, Yenisey Nehri üzerindeki Sayano-Shushenskaya barajının yukarı kıyısında bulundu Sibirya'daki Hakasya Cumhuriyeti'nde bulunan yaklaşık 2.000 senelik taş bir mezarda, ipek elbiseler içinde bir aristokrat kadın mumyası bulundu. 'Uyuyan Güzel' ismi verilen 2000 senelik mumya, ipekli elbiseler ve boncuklu bir kemerle beraber gömülmüş. Maynet'in haberine göre; öbür hayatta yemesi için çevresi yemeklerle donatılmış ve hatta göğsünün üzerine de bir torba çam fıstığı konulmuş. Genç kadının mezarında yer alan eşyalar aralarında Hun stilinde seramik kaplar ve bir Çin aynası da mevcut. Kazılarda çalışan bir arkeolog, 'Mumya basmakalıp iyi durumdaydı. Yumuşak dokuları, derisi, elbiseleri ve mezar hediyeleri yerindeydi' açıklamasında bulundu. Arkeologlar söz konusu mumyayı Güneydoğu Rusya'da, Hakasya Cumhuriyeti'ndeki dev Sayano-Shushenskaya barajının hemen yukarısındaki Yenisey Nehri kıyısında buldular. Mayıs ayında su seviyesindeki düşüş, Uyuyan Güzel'in daha evvel su altında kalan dikdörtgen mezarını ortaya çıkardı.