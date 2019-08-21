2 kadın market çalışanı, soyguncuları böyle defetti

MARKET ÇALIŞANI KADIN O ANLARI ANLATTI

Olay sonrası yerel medyaya konuşan kadın çalışanlardan Antonela, "İki adam markete girerek 'Paraları ver! Paraları ver!' diye bağırarak silahı gösterdi. Onlara bir şeyleri kırmamalarını, istediklerini vereceğimizi söyledik. Sonra aniden soyguncuyu tutarak arkaya doğru sürükledim. Diğer soyguncu, arkadaşını bırakmamı yoksa beni vuracağını söyledi. Birkaç el silah sesi duydum ve vurulduğumu sandım. Ardından koşarak kaçtılar. Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Bu delilikti" dedi.

Polis, soyguncuları arıyor.