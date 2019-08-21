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  • 2 kadın market çalışanı, soyguncuları böyle defetti

2 kadın çalışanı, soyguncuları böyle defetti

'de 2 çalışanı kadın ile, markete giren 2 soyguncu arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından soyguncular, koşarak kaçtı. Market çalışanı olan Antonela o korkunç anları şöyle anlattı: "İki adam markete girerek 'Paraları ver! Paraları ver!' diye bağırarak silahı gösterdi. Onlara bir şeyleri kırmamalarını, istediklerini vereceğimizi söyledik. Sonra aniden soyguncuyu tutarak arkaya doğru sürükledim."

Giriş Tarihi: 21.08.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 16:23
2 kadın market çalışanı, soyguncuları böyle defetti

'de bir soygununda inanılmaz anlar yaşandı. 2 market kadın çalışanının soyguncularla mücadele ettiği o anlar kameraya kaydedildi. Olay, Arjantin'in Bahia Blanca şehrinde meydana geldi. Markete giren 2 soyguncu, market çalışanı 2 kadını silahla tehdit ederek soymaya kalktı.

2 kadın market çalışanı, soyguncuları böyle defetti

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çalışanı kadınlardan birinin, soygunculardan birini tuttuğu ve ittirmeye başladığı görüldü.

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2 kadın market çalışanı, soyguncuları böyle defetti

O sırada yaşanan arbedeyi fark eden eli silahlı diğer soyguncu, arkadaşını kadının ellerinden kurtarmak için gittiğinde, arkasından diğer kadın çalışan da gitti ve kısa süreli arbedeye dahil oldu.

2 kadın market çalışanı, soyguncuları böyle defetti

Silahlı soyguncu, arkadaşını kadının ellerinden kurtaramayınca, marketin çıkış kapısına doğru geri çekildi ve havaya ateş açtı. Ardından, kendisini kadının ellerinden kurtaran diğer soyguncu ile beraber koşarak marketten kaçtı.

2 kadın market çalışanı, soyguncuları böyle defetti

MARKET ÇALIŞANI KADIN O ANLARI ANLATTI

Olay sonrası yerel medyaya konuşan kadın çalışanlardan Antonela, "İki adam markete girerek 'Paraları ver! Paraları ver!' diye bağırarak silahı gösterdi. Onlara bir şeyleri kırmamalarını, istediklerini vereceğimizi söyledik. Sonra aniden soyguncuyu tutarak arkaya doğru sürükledim. Diğer soyguncu, arkadaşını bırakmamı yoksa beni vuracağını söyledi. Birkaç el silah sesi duydum ve vurulduğumu sandım. Ardından koşarak kaçtılar. Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Bu delilikti" dedi.

Polis, soyguncuları arıyor.

2 kadın market çalışanı, soyguncuları böyle defetti
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2 kadın market çalışanı, soyguncuları böyle defetti
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