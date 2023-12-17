Giriş Tarihi: 17.12.2023 06:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
06:38
200’den fazla gazeteciye Gazze mesajı: Susmayın, bu dehşeti herkese haykırın
İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü gazetecilerin sayısı 89'a ulaştı. Dünyanın çeşitli yerlerinden 200'den fazla gazeteci, bildiri yayınlayarak İsrail'in barbarlığına çok sert tepki gösterdi. Gazze'de öldürülen meslektaşlarının tek amaçlarının haber vermek olduğunu belirten gazeteciler, Gazze'de görev tüm basın mensuplarının hedef haline geldiğini, eleştirenlerin ise ölümle tehdit edildiğini söylediler.