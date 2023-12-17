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Haberler Galeri 200’den fazla gazeteciye Gazze mesajı: Susmayın, bu dehşeti herkese haykırın
Giriş Tarihi: 17.12.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 06:38

200’den fazla gazeteciye Gazze mesajı: Susmayın, bu dehşeti herkese haykırın

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü gazetecilerin sayısı 89'a ulaştı. Dünyanın çeşitli yerlerinden 200'den fazla gazeteci, bildiri yayınlayarak İsrail'in barbarlığına çok sert tepki gösterdi. Gazze'de öldürülen meslektaşlarının tek amaçlarının haber vermek olduğunu belirten gazeteciler, Gazze'de görev tüm basın mensuplarının hedef haline geldiğini, eleştirenlerin ise ölümle tehdit edildiğini söylediler.

Muhammed UZUN
200’den fazla gazeteciye Gazze mesajı: Susmayın, bu dehşeti herkese haykırın

İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik cinayetlerini kınayan bildiride şu ifadeler yer aldı: Biz gazeteciler olarak, İsrail hükümetinin Gazze'deki gazetecilere uyguladığı şiddeti kınamak ve dehşetimizi ifade etmek istiyoruz.

200’den fazla gazeteciye Gazze mesajı: Susmayın, bu dehşeti herkese haykırın

Bizler konforlu haber odalarından, Gazze'deki gazetecilerin hayatlarını riske attığını, birbirinden korkunç verileri bizimle paylaşmak için nasıl mücadele ettiklerini izliyoruz. Onları, hava saldırılarından kaçarken, enkazları kazarken ve Gazze çocuklarına yardım ederken görüyoruz.

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200’den fazla gazeteciye Gazze mesajı: Susmayın, bu dehşeti herkese haykırın

FİNANSMAN TEHDİDİ

Her sabah onların hala yaşamında olmalarını umuyoruz, çünkü basın ekipmanları artık bir kalkan değil, bir hedef haline gelmiştir.

200’den fazla gazeteciye Gazze mesajı: Susmayın, bu dehşeti herkese haykırın

En az bir İsrail saldırısının kasıtlı olarak basın çalışanlarını hedef aldığı tahmin edilmektedir. Gazetecilerin defalarca İsrail'in devam eden kara operasyonları hakkında rapor vermesine izin verilmedi.

200’den fazla gazeteciye Gazze mesajı: Susmayın, bu dehşeti herkese haykırın

Kendi hükümetlerini eleştiren İsrail gazetecileri ve medyası, finansman kesintileri tehdidi altında taciz ediliyor.

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