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2014 Eurovision birincisi şarkıcı 'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Giriş Tarihi: 17.04.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 16:17
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2014 Eurovision birincisi şarkıcı 'dan yıllar sonra gelen itiraf!
2014 Eurovision birincisi şarkıcı Conchita Wurst'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Avusturya'ya 2014 yılında Eurovision Müzik Yarışması'nda birincilik kazandıran , HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) taşıyıcısı olduğunu Instagram hesabından duyurdu.

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2014 Eurovision birincisi şarkıcı 'dan yıllar sonra gelen itiraf!
2014 Eurovision birincisi şarkıcı Conchita Wurst'dan yıllar sonra gelen itiraf!

29 yaşındaki şarkıcı, kendisine şantaj yapan eski erkek arkadaşı nedeniyle hastalığını paylaştığını belirtti: "Uzun yıllardır HIV pozitif virüsü taşıyorum. Eski erkek arkadaşım beni hastalığımı kamuoyuyla paylaşmakla tehdit etti. Kimseye beni korkutma ve hayatımı etkileme hakkını asla vermeyeceğim."

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2014 Eurovision birincisi şarkıcı 'dan yıllar sonra gelen itiraf!
2014 Eurovision birincisi şarkıcı Conchita Wurst'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Wurst, virüsün teşhis edilebilirlik eşiğinin altında olduğunu ve bu yüzden bulaşma ihtimalinin olmadığını ekledi: "Umarım bu diğerlerini cesaretlendirir ve HIV ile yaşayan bireyleri damgalayan insanlara karşı bir adım olur."

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2014 Eurovision birincisi şarkıcı 'dan yıllar sonra gelen itiraf!
2014 Eurovision birincisi şarkıcı Conchita Wurst'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Wurst Eurovision'u kazandığı 2014 yılının en tartışmalı isimlerinden birisiydi.

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2014 Eurovision birincisi şarkıcı 'dan yıllar sonra gelen itiraf!
2014 Eurovision birincisi şarkıcı Conchita Wurst'dan yıllar sonra gelen itiraf!
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2014 Eurovision birincisi şarkıcı 'dan yıllar sonra gelen itiraf!
2014 Eurovision birincisi şarkıcı Conchita Wurst'dan yıllar sonra gelen itiraf!
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2014 Eurovision birincisi şarkıcı 'dan yıllar sonra gelen itiraf!
2014 Eurovision birincisi şarkıcı Conchita Wurst'dan yıllar sonra gelen itiraf!
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