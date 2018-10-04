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2018 Otomobil Fuarı başladı

Giriş Tarihi: 04.10.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 10:53
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2018 Otomobil Fuarı başladı
2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

Fransa'nın başkenti 'te düzenlenen 120. Uluslararası Otomobil Fuarı'na Ford, Volkswagen, Volvo ve Opel gibi 10'a yakın firma katılmayacak.

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2018 Otomobil Fuarı başladı
2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

Ziyaretçi sayısı bakımından dünyanın en büyük otomobil fuarı olarak kabul edilen ve bu yıl 120'incisi düzenlenen fuar (Mondial de L'Auto) kapılarını bugün basın mensuplarına ve profesyonellere açtı. Fuara Volkswagen, Ford, Opel, Volvo, Nissan, Alfa Romeo, Jeep, Mazda, Mitsubishi katılmadı.

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2018 Otomobil Fuarı başladı
2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

Fuar organizatörü Jean Claude Girot, yaptığı açıklamada "Firmalar fuarda kendilerine küçük yer verildiğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Sanırım bütçe sorunları var. Katılmayanların reklamını yapmak istemiyorum." dedi.

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2018 Otomobil Fuarı başladı
2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

BUGÜN AÇILDI

İlk gününde Renault, Citroen, Peugeot, Mercedes, BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Skoda, Hyundai gibi firmalar basın toplantılarında yeni modellerini tanıttı.

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2018 Otomobil Fuarı başladı
2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

Fuarda gelecekte yapılması planlanan otomobiller hakkında bilgi verilirken, elektrikli araçlar en çok ilgiyi toplayan araçlar oldu.

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2018 Otomobil Fuarı başladı
2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

Yıl sonunda emekliye ayrılacak olan Mercedes'in Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Dieter Zetsche, firmanın Vision EQ Silver Arrow'unu Avrupalı tüketicilerin beğenisine sundu.

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2018 Otomobil Fuarı başladı
2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

Renault'un yıl sonunda CEO'luk koltuğuna oturacak olan Thierry Bollore ise Ez-Ultimo'nun ilk gösterimini gerçekleştirdi.

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