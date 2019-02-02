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  • 2018'de dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir var...

2018'de dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu! 'den 2 şehir var...

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Yayınlanan bir istatistiğe göre 2018'de dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Bu şehirler arasında 'den de iki şehir listeye girmeyi başardı. İşte dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri...

Giriş Tarihi: 02.02.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 15:51
2018'de dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir var...

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesi yayınlandı. Dünya Ekonomi Forumu'nun paylaştığı Euromonitor International'ın raporuna göre dünyanın en çeken yerleri belirlendi. Listedeki sıralama önceki seneye kıyasla turist oranlarına bakılarak yapıldı.2018'de en çok turist çeken şehirler arasında 'den de 2 şehir bulunuyor. İşte o şehirler...

2018'de dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir var...

40. Riyad - Suudi Arabistan

2018: 5.889.000

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2018'de dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir var...

39. Ho Chi Minh Kenti - Vietnam

2018: 5.824.500

2018'de dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir var...

38. Johannesburg - Güney Afrika

2018: 5.941.800

2018'de dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir var...

37. Johor Bahru - Malezya

2018: 5.571.400

2018'de dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir var...

36. Berlin - Almanya

2018: 5.770.900

2018'de dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir var...

35. Cancun - Meksika

2018: 6.269.000

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