2018'de dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir var...
2018'de dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir var...
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Yayınlanan bir istatistiğe göre 2018'de dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Bu şehirler arasında Türkiye'den de iki şehir listeye girmeyi başardı. İşte dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri...
Giriş Tarihi: 02.02.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 15:51