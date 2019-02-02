2018'de dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu! Türkiye'den 2 şehir var...

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesi yayınlandı. Dünya Ekonomi Forumu'nun paylaştığı Euromonitor International'ın raporuna göre dünyanın en turist çeken yerleri belirlendi. Listedeki sıralama önceki seneye kıyasla turist oranlarına bakılarak yapıldı.2018'de en çok turist çeken şehirler arasında Türkiye'den de 2 şehir bulunuyor. İşte o şehirler...