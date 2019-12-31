2019 yılına damga vuran olaylar! Dünyada 2019 böyle geçti..

2020 yılına sayılı saatler kala 2019 yılına damga vura olayları derledik! 2019 yılına; Fransa ve Hong Kong'daki protestolar, Brexit krizi, Güneydoğu Asya'daki aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar, Brezilya'nın Amazon bölgesinde çıkan 72 binden fazla yangın, Irak'ta işsizlik protestolarında 450 kişinin hayatını kaybetmesi, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı damga vurdu. Ne yazık ki dünya yine olumsuz birçok haberle sarsıldı. Peki 2019'da dünya gündemini meşgul eden olayları tekrar hatırlamaya ne dersiniz? İşte 2019 yılında dünyadaki önemli gelişmeler...