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  • 2019 yılına damga vuran olaylar! Dünyada 2019 böyle geçti..

2019 yılına damga vuran olaylar! Dünyada 2019 böyle geçti..

2020 yılına sayılı saatler kala 2019 yılına damga vura olayları derledik! 2019 yılına; Fransa ve Hong Kong'daki protestolar, Brexit krizi, Güneydoğu Asya'daki aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar, Brezilya'nın Amazon bölgesinde çıkan 72 binden fazla yangın, Irak'ta işsizlik protestolarında 450 kişinin hayatını kaybetmesi, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı damga vurdu. Ne yazık ki dünya yine olumsuz birçok haberle sarsıldı. Peki 2019'da dünya gündemini meşgul eden olayları tekrar hatırlamaya ne dersiniz? İşte 2019 yılında dünyadaki önemli gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 11:06
2019 yılına damga vuran olaylar! Dünyada 2019 böyle geçti..

Protestolar, şiddet olayları, siyasi krizler, terör saldırıları, salgın hastalıklar ve doğal afetler, 2019'da dünya gündemine damgasını vurdu.

2019 yılına damga vuran olaylar! Dünyada 2019 böyle geçti..

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın düzenlediği, 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı terör saldırısı, yılın ilk çeyreğine damgasını vurdu.

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2019 yılına damga vuran olaylar! Dünyada 2019 böyle geçti..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Mart'ta Christchurch'e gitti. Terör saldırısından sonraki ilk cuma 22 Mart'ta öğle vakti okunan ezan, Müslümanlara destek için, devlet kurumları Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlandı.

2019 yılına damga vuran olaylar! Dünyada 2019 böyle geçti..

Yeni yılın ilk günü Brezilya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yemin ederek görevine başladı.

2019 yılına damga vuran olaylar! Dünyada 2019 böyle geçti..

Meksika'da başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında 19 Ocak'ta boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşandı. Patlamada, boru hattından sızan akaryakıtı bidonlara doldurmak için çevrede bulunan 114 kişi hayatını kaybetti.

2019 yılına damga vuran olaylar! Dünyada 2019 böyle geçti..

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları şubat ayı sonunda Pakistan hava sahasını ihlal etti. Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı Cammu Keşmir'in Budgam bölgesinde 27 Şubat'ta düştü.

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağının, sabah saatlerinde Keşmir Sınır Kontrol Hattı'nı geçerek Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi. Pakistan ordusu, hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurularak düşürüldüğünü açıkladı. Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu. Hindistan ile Pakistan arasında karşılıklı düzenlenen hava operasyonları nedeniyle kapatılan Pakistan hava sahası 8 Mart'ta tamamen açıldı.

2019 yılına damga vuran olaylar! Dünyada 2019 böyle geçti..

Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağı, 10 Mart'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü. Devlete ait yayın kuruluşu EBC, uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu. Kazanın ardından pek çok ülke Boeing 737 Max 8 tipi uçakların ülkeye giriş ve çıkışlarının askıya alındığını açıkladı.

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