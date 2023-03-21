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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü donanmaları listesi belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Giriş Tarihi: 21.03.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 12:11

Dünyanın en güçlü donanmaları listesi belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

ABD'li istatistik sitesi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güçlü donanmalarını mercek altına aldı. Dünyanın en güçlü donanmaları, devletlerin askeri donanımlarıyla ilgili her ayrıntı dikkate alınarak belirleniyor. Türkiye ise 'Dünyanın en güçlü donanmaları' listesinde her yıl olduğu gibi yine üst sıralarda yer aldı. Peki, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türk donanması kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2023 Dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması…

Dünyanın en güçlü donanmaları listesi belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

Denize kıyısı olan ülkeler için deniz kuvvetlerine sahip olmak hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda dünyanın en güçlü donanmaları listesi, ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından gemi ve personel sayılarını baz alarak hesaplanıyor. Türkiye ise 'Dünyanın en güçlü donanmaları' listesinde her yıl olduğu gibi yine üst sıralarda yer aldı. Peki, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türk donanması kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2023 Dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması…

Dünyanın en güçlü donanmaları listesi belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

97- İrlanda

96- Gürcistan

95- Gabon

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Dünyanın en güçlü donanmaları listesi belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

94- Fildişi Sahili

93- Sierra Leone

92- Yeni Zelanda

Dünyanın en güçlü donanmaları listesi belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

91- Küba

90- Litvanya

89- Kazakistan

Dünyanın en güçlü donanmaları listesi belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

88- Umman

87- Belçika

86- Sudan

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