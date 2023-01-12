2023’ün en güçlü pasaportları belli oldu! İşte En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı veren ülkeler: Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

Dünyanın en güçlü pasaportları listesi tamamlandı. 18 yılı kapsayan veriler ile 199 farklı pasaport ve 227 farklı seyahat rotası incelendi. En fazla ülkeye vizesiz seyahat, online vize ve kapıda vize imkanı sunan ülkelerin sıralamasının yapıldığı listede bakın Türkiye kaçıncı sırada...