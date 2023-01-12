Giriş Tarihi: 12.01.2023 14:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
14:30
2023'ün en güçlü pasaportları belli oldu! İşte En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı veren ülkeler: Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
İngiltere merkezli Henley Pasaport Endeksi, ülkelerin pasaportlarını inceledi. Koronavirüsün kontrol altına alınması ile birlikte küresel çapta seyahat yüzde 75 artarken Henley Pasaport Endeksi, vizesiz seyahat imkanı sunan ülkelerin sıralamasını yaptı. Listenin ilk sırasında Japonya yer aldı. Peki bu listede Türkiye kaçıncı sırada?