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Haberler Galeri 2023'ün en güçlü pasaportları belli oldu! İşte En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı veren ülkeler: Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 14:30

2023'ün en güçlü pasaportları belli oldu! İşte En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı veren ülkeler: Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

İngiltere merkezli Henley Pasaport Endeksi, ülkelerin pasaportlarını inceledi. Koronavirüsün kontrol altına alınması ile birlikte küresel çapta seyahat yüzde 75 artarken Henley Pasaport Endeksi, vizesiz seyahat imkanı sunan ülkelerin sıralamasını yaptı. Listenin ilk sırasında Japonya yer aldı. Peki bu listede Türkiye kaçıncı sırada?

2023’ün en güçlü pasaportları belli oldu! İşte En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı veren ülkeler: Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

Dünyanın en güçlü pasaportları listesi tamamlandı. 18 yılı kapsayan veriler ile 199 farklı pasaport ve 227 farklı seyahat rotası incelendi. En fazla ülkeye vizesiz seyahat, online vize ve kapıda vize imkanı sunan ülkelerin sıralamasının yapıldığı listede bakın Türkiye kaçıncı sırada...

2023’ün en güçlü pasaportları belli oldu! İşte En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı veren ülkeler: Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

ÜLKE- VİZESİZ SEYAHAT EDİLEN ÜLKE SAYISI

1- JAPONYA- 193
2-SİNGAPUR-192
2-GÜNEY KORE-192

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2023’ün en güçlü pasaportları belli oldu! İşte En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı veren ülkeler: Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

3-ALMANYA-190
3-İSPANYA-190

4-FİNLANDİYA-189
4-İTALYA-189
4-LÜKSEMBURG-189

2023’ün en güçlü pasaportları belli oldu! İşte En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı veren ülkeler: Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

5-AVUSTURYA-188
5-DANİMARKA-188
5-HOLLANDA-188
5-İSVEÇ-188

6-FRANSA-187
6-İRLANDA-187
6-PORTEKİZ-187
6- İNGİLTERE-187

2023’ün en güçlü pasaportları belli oldu! İşte En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı veren ülkeler: Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

7- BELÇİKA-186
7-ÇEK CUMHURİYETİ-186
7-YENİ ZELANDA-186
7-NORVEÇ- 186
7-İSVİÇRE- 186
7-AMERİKA-186

8-AVUSTRALYA-185
8-KANADA-185
8-YUNANİSTAN-185
8-MALTA-185

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