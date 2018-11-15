21 yaşında servet kazanıyor

Sophie Michelle... O henüz 21 yaşında; ancak yüklediği birkaç video sayesinde her gün servetine servet katıyor. Ve bunu birçok insanı 'rahatsız' edecek sesine borçlu! Fısıltı, kağıt sesi veya camdan çıkan rahatsız edici seslerin iç gıdıklayıcı etki yarattığı durumlar var ki bu durumu yaşayanlar için 'ASMR' yani Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi de deniyor. ASMR durumunu yaşayanlar bu bahsettiğimiz rahatsız edici sesleri duymaktan keyif alıyor; bu durum Michelle'in de başına gelmiş. Çünkü kardeşi de ASMR ile yaşıyor. Haliyle kardeşini mutlu etmek adına hobi olarak YouTube'a yüklediği videolar sınırları aşınca genç kız servet kazanmaya başladı. Reklamverenler Michelle'in peşine düşünce genç kız yılda 450 bin TL'yi bulan paralar kazanmaya başladı. Michelle, YouTube'a yüklediği tüm videolarında birçok insan için rahatsız edici olan bu sesleri kullanarak çeşitli klipler çekiyor. Her çekimde farklı bir elbise kullanan Michelle şimdiden yüz binlerce YouTube abonesine ulaşmış durumda.