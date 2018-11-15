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21 yaşında kazanıyor

Giriş Tarihi: 15.11.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 09:59
21 yaşında servet kazanıyor

Sophie Michelle... O henüz 21 yaşında; ancak yüklediği birkaç video sayesinde her gün ine servet katıyor. Ve bunu birçok insanı 'rahatsız' edecek sesine borçlu!

21 yaşında servet kazanıyor

Fısıltı, kağıt sesi veya camdan çıkan rahatsız edici seslerin iç gıdıklayıcı etki yarattığı durumlar var ki bu durumu yaşayanlar için 'ASMR' yani Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi de deniyor.

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21 yaşında servet kazanıyor

ASMR durumunu yaşayanlar bu bahsettiğimiz rahatsız edici sesleri duymaktan keyif alıyor; bu durum Michelle'in de başına gelmiş. Çünkü kardeşi de ASMR ile yaşıyor.

21 yaşında servet kazanıyor

Haliyle kardeşini mutlu etmek adına hobi olarak YouTube'a yüklediği videolar sınırları aşınca genç kız kazanmaya başladı.

21 yaşında servet kazanıyor

Reklamverenler Michelle'in peşine düşünce genç kız yılda 450 bin TL'yi bulan paralar kazanmaya başladı.

21 yaşında servet kazanıyor

Michelle, YouTube'a yüklediği tüm videolarında birçok insan için rahatsız edici olan bu sesleri kullanarak çeşitli klipler çekiyor.

21 yaşında servet kazanıyor

Her çekimde farklı bir elbise kullanan Michelle şimdiden yüz binlerce YouTube abonesine ulaşmış durumda.

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