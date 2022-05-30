Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:21
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
10:21
3 yıl ömrü kaldığı iddia ediliyordu! Rusya'dan flaş Putin açıklaması
Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle gündemden düşmeyen Vladimir Putin ile ilgili 'hasta' haberleri bir süredir gündemi meşgul ediyor. Dış basında dolaşan haberlerde Putin'in çok hasta olduğu, hatta 3 yıl ömrü kaldığı iddialarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş bir açıklama geldi. Donbas'la ilgili açıklama yapan Lavrov, "Birazcık mantığı olan bir insan Putin'e baksa zaten sağlıklı olduğunu anlar" ifadelerine yer verdi.