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Haberler Galeri 3 yıl ömrü kaldığı iddia ediliyordu! Rusya'dan flaş Putin açıklaması
Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 10:21

3 yıl ömrü kaldığı iddia ediliyordu! Rusya'dan flaş Putin açıklaması

Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle gündemden düşmeyen Vladimir Putin ile ilgili 'hasta' haberleri bir süredir gündemi meşgul ediyor. Dış basında dolaşan haberlerde Putin'in çok hasta olduğu, hatta 3 yıl ömrü kaldığı iddialarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş bir açıklama geldi. Donbas'la ilgili açıklama yapan Lavrov, "Birazcık mantığı olan bir insan Putin'e baksa zaten sağlıklı olduğunu anlar" ifadelerine yer verdi.

3 yıl ömrü kaldığı iddia ediliyordu! Rusya’dan flaş Putin açıklaması

Rusya Ukrayna savaşı 4 aydan fazla süredir devam ediyor. Yapılan müzakelerelerden ve çatışma bölgelerinde yaşanan çatışmalardan henüz bir sonuç alınabilmiş değil.

3 yıl ömrü kaldığı iddia ediliyordu! Rusya’dan flaş Putin açıklaması

Rusya lideri Vladimir Putin'in ise uzun zamandır hasta olduğu iddia ediliyordu. Dış basında dolaşan haberlerde Putin'in ellerinin titrediği, zor yürüdüğü gibi iddialar yer aldı.

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3 yıl ömrü kaldığı iddia ediliyordu! Rusya’dan flaş Putin açıklaması

Hatta bazı İngiliz basın kuruluşlarında Rusya lideri Putin'in 3 yıllık ömrü kaldığı ve yerine geçecek ismin bile belli olduğu iddia edilmişti.

3 yıl ömrü kaldığı iddia ediliyordu! Rusya’dan flaş Putin açıklaması

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Rusya tarafından flaş bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TF1 kanalına verdiği demeçte Ukrayna'da yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

3 yıl ömrü kaldığı iddia ediliyordu! Rusya’dan flaş Putin açıklaması

Putin'in sağlık durumuna ilişkin yöneltilen soruya da cevap veren Lavrov, "Kendisini ekranda görebilir, konuşmalarını duyabilirsiniz. Mantıklı bir insanın Putin'de bir hastalık belirtisi göreceğini sanmıyorum" dedi. Lavrov ayrıca 70 yaşına girecek olan Vladimir Putin'in her gün kamuyounun karşısına çıktığını da sözlerine ekledi.

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