3 yıl ömrü kaldığı iddia ediliyordu! Rusya’dan flaş Putin açıklaması

Putin'in sağlık durumuna ilişkin yöneltilen soruya da cevap veren Lavrov, "Kendisini ekranda görebilir, konuşmalarını duyabilirsiniz. Mantıklı bir insanın Putin'de bir hastalık belirtisi göreceğini sanmıyorum" dedi. Lavrov ayrıca 70 yaşına girecek olan Vladimir Putin'in her gün kamuyounun karşısına çıktığını da sözlerine ekledi.