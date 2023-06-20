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Haberler Galeri 300 yıldır kayıp tablo dünyaca ünlü ressama ait çıktı! X-ray analiziyle kime ait olduğu bulunan tablo açık arttırmada 18 milyar TL’ye satılması bekleniyor
Giriş Tarihi: 20.06.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 15:09

300 yıldır kayıp tablo dünyaca ünlü ressama ait çıktı! X-ray analiziyle kime ait olduğu bulunan tablo açık arttırmada 18 milyar TL’ye satılması bekleniyor

300 yılı aşkındır kayıp olan Rubens tablosu gün yüzüne çıktı. 16. ve 17. yüzyılın Hollanda'sında yaşayan ve barok üslubun en önemli temsilcileri arasında yer alan Peter Paul Rubens'in hiç bilinmeyen bir tablosu bulundu. Stili ve fırça darbeleri doğrultusunda Rubens'in olma ihtimali üzerinde durulan tablo, X ray analizleri sonucu tablonun Rubens'e ait olduğu öğrenildi. Bundan önce Laurent de la Hyre adlı Fransız artiste ait olduğu düşünülen tablo, dini öğelere sahip. 2008 yılından beri tabloya sahip olan kişiyle tabloyu açık arttırmada satacak. Tablonun tahmini değeriyse 18 milyar TL üzerinde yer alıyor.

300 yıldır kayıp tablo dünyaca ünlü ressama ait çıktı! X-ray analiziyle kime ait olduğu bulunan tablo açık arttırmada 18 milyar TL’ye satılması bekleniyor

TABLO 1730 YILINDAN BERİ KAYIPTI

Peter Paul Rubens tarafından dini figürlerle dolu İki Melek Tarafından Göğe Kaldırılan Aziz Sebastian tablosu, 300 yıldır kayıptı. En son 1730 yılında Cenovalı sahipleri tarafından kayıt altına alınan tablo, ondan sonra kayıplara karışmıştı. 15 yıl önce gün yüzüne çıkan ve Fransız ressam Laurent de la Hyre'ın yaptığı tahmin edilen resim, yapılan analizler sonucu dünyaca ünlü ressam Rubens'e ait çıktı.

300 yıldır kayıp tablo dünyaca ünlü ressama ait çıktı! X-ray analiziyle kime ait olduğu bulunan tablo açık arttırmada 18 milyar TL’ye satılması bekleniyor

TABLO ELDEN ELE GEÇMİŞ

Yaklaşık 400 yıl önce tabloyu tamamlayan Rubens, tabloda Romalı asker Sebastian'ın trajedisini resmediyor. Üzerine oklar isabet eden Sebastian'ı iki melek göğe çıkarırken, aziz mertebesine ulaşıyor. Canlı bir görüntüye sahip olan 400 yıllık tablo, görenler tarafından hayranlıkla karşılanıyor.

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300 yıldır kayıp tablo dünyaca ünlü ressama ait çıktı! X-ray analiziyle kime ait olduğu bulunan tablo açık arttırmada 18 milyar TL’ye satılması bekleniyor

Tahmin edildiği üzere tablo 1606 – 1608 yılları arasında İtalya'da ya da 1609 – 1610 yılları arasın Hollanda'da tamamlandı. Yine tahminen Rubens'in tabloyu birlikte yaşadığı yere götürülmesi üzerinde.

300 yıldır kayıp tablo dünyaca ünlü ressama ait çıktı! X-ray analiziyle kime ait olduğu bulunan tablo açık arttırmada 18 milyar TL’ye satılması bekleniyor

Ambrogio Spinola tarafından sipariş edilen tablonun 1730lu yıllarda kayıtlardaki izi kayboldu. Daha sonra ABD'nin Missouri eyaletinde 1963 yılında bulunan eserin sonraki sahibi 2008 yılında belli oldu. Tabloyu 2008 yılında alan kişi, eserin sahibinin Rubens değil Laurent de la Hyre olduğunu düşünüyordu. En azından, satın alırken eserin sahibinin ismi Hyre'dı.

300 yıldır kayıp tablo dünyaca ünlü ressama ait çıktı! X-ray analiziyle kime ait olduğu bulunan tablo açık arttırmada 18 milyar TL’ye satılması bekleniyor

NİSAN AYINDA TABLOYA DAİR ANALİZLER BAŞLADI

Batı resminde sürekli olarak bir kompozisyonun sürekli olarak farklı stillerinin farklı sanatçılar tarafından yapıldığına tanıklık ederiz. X ray analizleri sayesinde tablonun Rubens tarafından yapıldığı öğrenildiği gibi, bu kompozisyonun da ilk örneği olarak karşımıza çıkıyor.

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