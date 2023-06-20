Giriş Tarihi: 20.06.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 15:09

300 yıldır kayıp tablo dünyaca ünlü ressama ait çıktı! X-ray analiziyle kime ait olduğu bulunan tablo açık arttırmada 18 milyar TL’ye satılması bekleniyor

300 yılı aşkındır kayıp olan Rubens tablosu gün yüzüne çıktı. 16. ve 17. yüzyılın Hollanda'sında yaşayan ve barok üslubun en önemli temsilcileri arasında yer alan Peter Paul Rubens'in hiç bilinmeyen bir tablosu bulundu. Stili ve fırça darbeleri doğrultusunda Rubens'in olma ihtimali üzerinde durulan tablo, X ray analizleri sonucu tablonun Rubens'e ait olduğu öğrenildi. Bundan önce Laurent de la Hyre adlı Fransız artiste ait olduğu düşünülen tablo, dini öğelere sahip. 2008 yılından beri tabloya sahip olan kişiyle tabloyu açık arttırmada satacak. Tablonun tahmini değeriyse 18 milyar TL üzerinde yer alıyor.