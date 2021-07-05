Giriş Tarihi: 05.07.2021
15:38 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
15:47
350 milyon ışık yılı uzaklıktan geldi! Bilim insanları net bir açıklama yapamıyor!
Hubble Uzay Teleskobu sayesinde şimdiye kadar birçok keşfe imza atıldı ve uzaydan muhteşem kareler yakalandı. İnsanlığın uzaydaki gözü olarak da adlandırılan Hubble, iki devasa galaksiyi bir arada görüntülemeyi başardı. Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından paylaşılan kare görenleri kendine hayran bıraktı.
Avrupa Uzay Ajansı ESA, Güneş Sistemi ve dış uzayla ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni projelerine odaklanan ESA, 'haftanın fotoğrafı' olarak muhteşem bir kare paylaştı. Hubble Uzay Teleskobu'nun 3 numaralı geniş alan kamerası (WFC3), 350 milyon ışık yılı uzaklıkta olan muhteşem bir kare yakaladı. İki adet devasa galaksinin (gökada) birlikte görünmesinden oluşuyor.
Fotoğrafta görüldüğü üzere hem sol hem de sağ tarafta iki adet galaksi yer alıyor. Bunlardan solda bulunan bir "merceksi gökada" olarak nitelendiriliyor ve uzmanlar, bu gökadayı "2MASX J03193743+4137580" olarak isimlendiriyorlar. Sağ taraftaki gökada ise "sarmal gökada" olarak nitelendiriliyor. Bu gökadanın ismi ise UGC 2665.
Bilim insanları, görüntü ile ilgili net bir şey söyleyemiyorlar. Ancak bu galaksi kümesinin evrendeki en büyük nesnelerden biri olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Hubbe Uzay Teleskobu, iki adet galaksiyi yakalamış olsa da uzmanlar, bu görüntü içerisinde binlerce galaksinin olduğunu söylüyorlar.
ESA, Hubble'ın yakalamayı başardığı görüntüyü "Haftanın Fotoğrafı" seçerek kendi internet sitesi üzerinden yayınladı. Webtekno'nun haberine göre fotoğrafla ilgili yapılan açıklamalarda, bu fotoğrafın WFC3'ün hem normal ışık hem de kızılötesi ışınları yakalayabilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olduğu belirtildi.
HUBBLE UZAY TELESKOBU NEDİR?
Hubble Uzay Teleskobu, ismini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alıyor. Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine 24 Nisan 1990'da taşındı.