350 milyon ışık yılı uzaklıktan geldi! Bilim insanları net bir açıklama yapamıyor!

Bilim insanları, görüntü ile ilgili net bir şey söyleyemiyorlar. Ancak bu galaksi kümesinin evrendeki en büyük nesnelerden biri olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Hubbe Uzay Teleskobu, iki adet galaksiyi yakalamış olsa da uzmanlar, bu görüntü içerisinde binlerce galaksinin olduğunu söylüyorlar.