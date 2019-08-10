4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizem çözülüyor

Mısır'ın en gizemli piramidi geçtiğimiz günlerde ziyarete açıldı ve önemli bilgiler elde edilen eser nedeniyle bölgeye ziyaretçi akını başladı. Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde yer alan Mısır Piramitleri günümüzde dahi gizemini koruyor. Bölgede birçoğu dönemin firavunları için lahit görevi gördüğü bilinen 118 ila 139 kadar piramit yer aldığı tahmin ediliyor. Gize'deki piramitlerin yanı sıra ülkedeki en eski iki piramitten biri olarak bilinen Bent Piramidi 1965 yılından sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere kapılarını açtı. Bölgeye daha çok turist getirme hedefiyle açılan Bent Piramidi başkent Kahire'nin 40 km uzağında yer alıyor. Kazı ve restorasyon çalışması sebebiyle yıllardır ziyaretçi girişine kapalı olan Bent Piramidi'nde içerisinde mumyalar olan taş ve ahşaptan yapılmış lahitler bulunmuştu. Mısır Tarihi Eserler Bakanı Khaled el-Anany, piramitte bulunan lahitlerin MÖ. 664 ile 332 yılları arasına ait olduğunu ve lahitlerin arasında taş ve ahşaptan yapılan bazı gereçlerin bulunduğunu söyledi. MÖ. 2600 civarında Mısır Firavunu Sneferu tarafından inşa edildiği düşünülen Bent Piramidi eşi benzeri olmayan iki iç yapıyı da bünyesinde barındırıyor.