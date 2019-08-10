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  • 4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizem çözülüyor

4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! çözülüyor

Mısır'ın en gizemli piramidi geçtiğimiz günlerde ziyarete açıldı ve önemli bilgiler elde edilen eser nedeniyle bölgeye ziyaretçi akını başladı.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 13:37
4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizem çözülüyor

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde yer alan günümüzde dahi gizemini koruyor.

4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizem çözülüyor

Bölgede birçoğu dönemin firavunları için lahit görevi gördüğü bilinen 118 ila 139 kadar piramit yer aldığı tahmin ediliyor.

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4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizem çözülüyor

Gize'deki piramitlerin yanı sıra ülkedeki en eski iki piramitten biri olarak bilinen Bent Piramidi 1965 yılından sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere kapılarını açtı.

4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizem çözülüyor

Bölgeye daha çok turist getirme hedefiyle açılan Bent Piramidi başkent Kahire'nin 40 km uzağında yer alıyor.

4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizem çözülüyor

Kazı ve restorasyon çalışması sebebiyle yıllardır ziyaretçi girişine kapalı olan Bent Piramidi'nde içerisinde mumyalar olan taş ve ahşaptan yapılmış lahitler bulunmuştu.

4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizem çözülüyor

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Khaled el-Anany, piramitte bulunan lahitlerin MÖ. 664 ile 332 yılları arasına ait olduğunu ve lahitlerin arasında taş ve ahşaptan yapılan bazı gereçlerin bulunduğunu söyledi.

4 bin 600 yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizem çözülüyor

MÖ. 2600 civarında Mısır Firavunu Sneferu tarafından inşa edildiği düşünülen Bent Piramidi eşi benzeri olmayan iki iç yapıyı da bünyesinde barındırıyor.

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