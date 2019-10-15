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  • 4 kız babası Simon Hooper İnstagram fenomeni oldu!

4 kız babası İnstagram fenomeni oldu!

Sosyal medya ve 4 kızını konuşuyor. 'ın yeni fenomeni, 4 kız babası Simon Hooper. 1 milyondan fazla takipçisi olan genç adamın; 12 ve 8 yaşında iki kızı, 3 yaşında ikiz kızları var. 4 kızı ve eşiyle aynı evi paylaşan Hooper'ın başına gelenler ve kızlarıyla çektiği kareler ise büyük ilgi görüyor. Sevimli ailesiyle yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen genç adamın çok sıkı bir takipçi grubu var. Hooper durumu için ise şunları söylüyor: "Aile olmak zor. Ben eğlenceli yanlarını paylaşmak istedim!"

Giriş Tarihi: 15.10.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 08:47
4 kız babası Simon Hooper İnstagram fenomeni oldu!

İşte ve sevimli ailesinin fenomen olmasını sağlayan fotoğraflar!

4 kız babası Simon Hooper İnstagram fenomeni oldu!
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4 kız babası Simon Hooper İnstagram fenomeni oldu!
4 kız babası Simon Hooper İnstagram fenomeni oldu!
4 kız babası Simon Hooper İnstagram fenomeni oldu!
4 kız babası Simon Hooper İnstagram fenomeni oldu!
4 kız babası Simon Hooper İnstagram fenomeni oldu!
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