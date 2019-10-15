4 kız babası Simon Hooper İnstagram fenomeni oldu!

Sosyal medya Simon Hooper ve 4 kızını konuşuyor. Instagram'ın yeni fenomeni, 4 kız babası Simon Hooper. 1 milyondan fazla takipçisi olan genç adamın; 12 ve 8 yaşında iki kızı, 3 yaşında ikiz kızları var. 4 kızı ve eşiyle aynı evi paylaşan Hooper'ın başına gelenler ve kızlarıyla çektiği kareler ise büyük ilgi görüyor. Sevimli ailesiyle yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen genç adamın çok sıkı bir takipçi grubu var. Hooper durumu için ise şunları söylüyor: "Aile olmak zor. Ben eğlenceli yanlarını paylaşmak istedim!"